Başbakan Yıldırım, "Erzincanlılar Buluşması"Na Katıldı - Detaylar - Istanbul

- Erzincanlılar Buluşma programı AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım Folklor ekibibnin gösterisi İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen"Erzincanlılar Buluşması"na katıldı.

Başbakan Yıldırım, 'Erzincanlılar Buluşması'Na Katıldı - Detaylar - Istanbul

- Erzincanlılar Buluşma programı
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım
Folklor ekibibnin gösterisi
İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen"Erzincanlılar Buluşması"na katıldı.

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