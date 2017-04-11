Başbakan Yıldırım, "Erzincanlılar Buluşması"Na Katıldı - Detaylar - Istanbul
- Erzincanlılar Buluşma programı AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım Folklor ekibibnin gösterisi İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen"Erzincanlılar Buluşması"na katıldı.
- Erzincanlılar Buluşma programı
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım
Folklor ekibibnin gösterisi
İSTANBUL - Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen"Erzincanlılar Buluşması"na katıldı.
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