Başbakan Yıldırım Erzincanlı Hemşerileriyle Buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'daki Erzincanlılarla bir araya geldi. Yıldırım, CHP'yi eleştirerek, "CHP bu kampanyada iyi bir sınav vermedi" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Erzincanlılar buluşmasına katıldı. Geceye Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra İBB Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Erzincanlı olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, "Erzincan cömerttir misafirperverdir. Sahiplenme duygusu varsa koruma yaşatma geliştirme çabası da vardır. Allah'a şükür on beş yıldır bütün şehirlerimize 81 ilimizde 80 milyon vatan evladının her birine sahip çıktık. Devleti milletin hizmetkarı haline getirdik. Kalbi kırılan vatandaşlarımızın kırılan kalplerini düzelttik. 15 Temmuz FETÖ alçak darbe girişiminde meydanlara ilk inen gençlerdi. Dört gün sonra Türkiye önemli bir oylamaya gidecek. Bu bir seçim değil. Milletvekili seçmeyeceğiz. Türkiye'nin geleceğine karar vereceğiz. Darbelerden bu ülke çok çekti. Türkiye 82 model her tarafı dökülen darbe anayasasıyla devam edecek, yoksa gelişen büyüyen Türkiye'ye yakışan milletten başka hiçbir güç tanımayan yeni bir anayasayla mı yoluna devam edecek işte bu kararı vereceğiz" dedi.



Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:



"Öldürmek bizim işimiz değil. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden bir partiyiz. Böyle olduk böyle olmaya devam edeceğiz. bizim inancımızda insan vardır. İnsanı merkeze almak vardır. İnsana hizmet etmeyen hiçbir yönetimin başarılı olma şansı yok. Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Pazar günü yapılacak oylamaya kimler karşı çıkıyor. Terör örgütleri hayır diyor. PKK terör örgütü evet çıkarsa biz biteriz diyor. Evet çıkacak siz de biteceksiniz. FETÖ karşı çıkıyor. FETÖ, milletin kardeşliğine, bağımsızlığına darbe vurmaya çalışan alçaklar bugün hayır kampanyası yapıyor bunları anlarız bunlar terör örgütü ama Atatürk'ün kurduğu CHP'ye ne demeli? CHP bu kampanya döneminde iyi bir sınav vermedi. İnsanların kafasını karıştırarak yalanla dolanla insanları ikna etmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu 17 Nisan'a kahveler, muhtarlıklar kapatılacak diyor. Bu millete ümit ver korku verme gelecek ver. Türkiye'nin önü bu anayasa değişikliğiyle açılacak. Bu anayasa değişikliği ile millet iktidarın sahibi olacak. Güvenoyunu millet verecek. En büyük güven milletin güvenidir. Milletin güvenini kazanamayan asla iktidar olamaz. CHP 1950'den beri iktidar olamadı. Hep vesayetçilerin arkasına saklandı."



Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının ardından referandum da hemşerilerinden destek istedi. - İSTANBUL