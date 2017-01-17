Başbakan Yıldırım: "(Erken Seçim İddiaları) Meclisten Anayasa Geçecek İnşallah İkinci Turda da...

Başbakan Yıldırım: "(Erken seçim iddiaları) Meclisten anayasa geçecek inşallah ikinci turda da birinci turda olduğu gibi ve referanduma gideceğiz. Milletimize bu değişikliği en güzel şekilde anlatacağız ve ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Seçimler 2019'da planlandığı şekilde olacak. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız, iş alemimiz planlarını yapsınlar, yatırım planlarını ertelemesinler, istikrar devam ediyor. Türkiye ekonomi alanında, istihdam alanında ve kalkınma-büyüme alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek."