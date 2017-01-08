Başbakan Yıldırım, Erbil'de dini liderlerle bir araya geldi
IRAK (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Erbil'de dini liderlerle bir araya geldi.
Başbakan Yıldırım, Erbil'de Dini Liderlerle Bir Araya Geldi
Başbakan Yıldırım, Erbil'de dini liderlerle bir araya geldiIRAK (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Erbil'de dini liderlerle bir araya geldi.
Başbakan Yıldırım, Erbil'de dini liderlerle bir araya geldi
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