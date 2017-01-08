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Başbakan Yıldırım, Erbil'de Dini Liderlerle Bir Araya Geldi

Başbakan Yıldırım, Erbil'de Dini Liderlerle Bir Araya Geldi

Başbakan Yıldırım, Erbil'de dini liderlerle bir araya geldiIRAK (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Erbil'de dini liderlerle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Erbil'de dini liderlerle bir araya geldi

IRAK (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Erbil'de dini liderlerle bir araya geldi.

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Binali Yıldırım, Erbil, Irak, Dha
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