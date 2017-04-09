Başbakan Yıldırım Emniyet Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, "Emniyet Teşkilatımızın demokrasimize sahip çıkmak üzere vermiş olduğu cansiperane mücadele, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü engelleyen en etkili unsurlardan biri olmuştur. Bu vesileyle vatan için canlarını feda etmiş olan bütün şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize sıhhat, afiyet ve uzun ömürler diliyorum" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım Emniyet Genel Müdürlüğünün 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Türk polisinin görevini büyük bir özveriyle gerçekleştirdiğine işaret eden Yıldırım, "Emniyet Teşkilatımızın 172. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Devletimizin temel unsurlarından biri olan Emniyet Teşkilatımız, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, kamu düzeninin temini,hukukun tesisi ve insan haklarının korunmasına dair görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir. Türk Polisi, terörle ve örgütlü suçlarla yürüttüğü mücadelenin yanı sıra; suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasındaki üstün başarılarıyla halkımızın güven ve takdirlerine mazhar olmuştur" ifadelerini kaydetti.



"Vatan için canlarını feda etmiş olan bütün şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize sıhhat, afiyet ve uzun ömürler diliyorum"



Emniyet personelinin gerçekleştirdiği cansiperane mücadelenin 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında önemli bir etkin olduğunu kaydeden Yıldırım, mesajında şunlara değindi:



"Her türlü suç ve suçluyla mücadele edebilmek için sektördeki yeni teknolojilerin takibine büyük önem veren Emniyet Teşkilatımız, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da gurur verici başarılara imza atmaktadır. Emniyet Teşkilatımızın demokrasimize sahip çıkmak üzere vermiş olduğu cansiperane mücadele, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü engelleyen en etkili unsurlardan biri olmuştur. Bu vesileyle vatan için canlarını feda etmiş olan bütün şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize sıhhat, afiyet ve uzun ömürler diliyorum."



Emniyet personeline görevlerinde başarılar dileyen Yıldırım, "Türkiye, demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler konusunda tavizsiz bir duruş sergiledikçe; darbe teşebbüsleriyle, vesayet arayışlarıyla, terörle, tehditle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Türk Polis Teşkilatımızın büyük bir fedakarlık ve hizmet aşkıyla çalışan bütün mensuplarına başarılar diliyor, selam ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kaydetti. - ANKARA