Başbakan Yıldırım: "Eğer Bu Anayasanın (Anayasa Değişikliğinin) Herhangi Bir Yerinde Eyalet Varsa,...
Başbakan Yıldırım: "Eğer bu anayasanın (anayasa değişikliğinin) herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel başkanlığını hem de Başbakanlık görevini anında bırakacağım"ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım STK temsilcilerine hitap etti.
Başbakan Yıldırım: "Eğer bu anayasanın (anayasa değişikliğinin) herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel başkanlığını hem de Başbakanlık görevini anında bırakacağım"
ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım STK temsilcilerine hitap etti.