Başbakan Yıldırım: "Eğer bu anayasanın (anayasa değişikliğinin) herhangi bir yerinde eyalet varsa, eyalet sistemine yol açacak bir madde varsa, ben bugün hem parti genel başkanlığını hem de Başbakanlık görevini anında bırakacağım"



ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım STK temsilcilerine hitap etti.