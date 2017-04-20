Başbakan Yıldırım Dünya Çocuklarıyla Buluştu
Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak dünyanın bütün çocuklarını, onların sevgisini yüreğimizde hissediyoruz.
Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak dünyanın bütün çocuklarını, onların sevgisini yüreğimizde hissediyoruz. Dünyanın neresinde gözü yaşlı bir yavrumuz varsa o gözyaşlarına mendil olmak istiyoruz." dedi.
Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" için Türkiye'ye gelen çocuklarla bir araya geldi.
Programda yaptığı konuşmada Yıldırım, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın çeşitli ülkelerden çocukların Türkiye'ye geldiğini, arkadaşlıklar kurduğunu, birbirlerini tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.
Konuk çocukları, eşi Semiha Yıldırım ile Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yıldırım, "Sizler dünyanın en değerli misafirlerisiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şimdiden bütün dünya çocuklarına, mutluluklar, sevinçler ve huzurlar getirsin. Sevgiyle, muhabbetle hepinizin gözlerinden öpüyorum." ifadesini kullandı.
Yıldırım, miniklerin çok güzel gösteriler yaptıklarını, değişik yörelerin oyunlarını en güzel şekilde sergilediğini, 23 Nisan'ın, dünyada bir tek Türkiye'de, uluslararası anlamda çocukların bir araya gelerek kutladığı bir gün olduğunu belirtti. Yıldırım, 23 Nisan'ın aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuştuğu gün olduğunu vurguladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Türkiye'nin ev sahipliğinde, dünyanın çeşitli yerlerinden farklı renklerde, kıyafetlerde, güzelliklerde çocukların bir araya gelerek gerçekleştirdiği barış, sevgi ve kardeşlik şöleni olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:
"Keşke biz büyükler de sizin gibi bir araya gelsek aynı kardeşliği, aynı sevgiyi sağlayabilsek. Keşke masum çocukların öldürülmesine engel olabilsek. Sizin gibi tertemiz dünyamızı bir çiçek bahçesi haline getirebilsek. Cumhuriyetimizin kurucusu ve 23 Nisan gününü çocuklara bayram olarak bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu ülke, memleket için hayatını seve seve veren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."
Binali Yıldırım, her yıl 23 Nisan günü dünyanın birçok yerinden çocukların Türkiye'ye geldiğine işaret ederek, bu yıl 26 ülkeden, 339 çocuğun Türkiye'de misafir edildiğini belirtti. Dünya çocuklarının, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiğini, onunla tanışma fırsatı bulduğunu anımsatan Yıldırım, minikleri Çankaya Köşkü'nde ağırlamaktan bahtiyarlık duyduğunu söyledi.
"Birbirinizle mesajlaşın, yazışın, arkadaşlığınızı geliştirin"
Çocuklar için "hayatlarının en güzel hatırasının bugünkü gibi olmasını" dileyen Yıldırım, çocuklara şöyle seslendi:
"Çocuklar bizi, bugünü, Türkiye'yi, Türkiye'deki kardeşlerinizi aman unutmayın, sürekli hatırlayın. Birbirinizle mesajlaşın, yazışın, arkadaşlığınızı geliştirin. Sizin geliştireceğiniz arkadaşlıklar, kuracağınız bu güzel dostluklar, gelecekte size emanet edilecek bu dünyayı daha huzurlu, daha barış içinde yaşanan güzel bir dünya haline getirecek. Türkiye'deki kardeşleriniz sizi hiç ama hiç unutmayacaklar, biz de sizi unutmayacağız. 23 Nisan günü bizim gözümüzde dünyanın bütün çocuklarının sevgi, mutluluk, barış günüdür. Dünyanın bütün çocuklarının bayramını kutluyorum. Dünyadaki bütün çocukların anne ve babalarına, kardeşlerine buradan gönül dolusu selamlar, mutluluklar gönderiyorum."
Yıldırım, 23 Nisan'ın aynı zamanda, 97 yıllık şerefli geçmişi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) de açıldığı, istiklal ve egemenlik günü olduğunu vurguladı.
"Şefkat ve sevgi elimizi eksik etmiyoruz"
Her çocuk kalbinin, ruhunun en büyük arzusunun özgürlük olduğunu söyleyen Yıldırım, dünyanın bütün çocukları için başarılı, huzurlu, aydınlık bir gelecek diledi.
Türkiye'nin, dünyanın bütün çocuklarını, onların sevgisini yüreğinde hissettiğini ifade eden Yıldırım, "Dünyanın neresinde gözü yaşlı bir yavrumuz varsa o gözyaşlarına mendil olmak istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere milyonlarca yavrumuza şefkat ve sevgi elimizi eksik etmiyoruz. Herkes için adalet, herkes için barış, herkes için mutluluk istiyoruz. Biz istiyoruz ki dünyanın hiçbir tarafında, hiçbir çocuğa haksızlık yapılmasın, geleceği karartılmasın, çocuklar ağlamasın, anne ve babalar üzülmesin." ifadelerini kullandı.
"Dünyamız hepimize yetecek kadar büyük ve geniş"
Büyük mücadeleler sonucu elde edilen barışın, bağımsızlığın 23 Nisan'la bütün çocuklara armağan edildiğinin altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:
"Dünyanın bütün çocuklarının bir araya gelip kutladığı bu bayram sizlere, geleceğimiz olan çocuklarımıza verdiğimiz değeri ve sizlere duyduğumuz güveni gösteriyor. Sizler, ait olduğu ülkenin bugünü, geleceği ve tek ümidisiniz. Dünyayı yarınlara barış içinde, kardeşlik içinde sizler taşıyacaksınız. İmza atacağınız başarılarla ülkenizin gelecek hedeflerine ulaşmada belirleyici bir yeriniz olacak. İnanıyorum ki insanlığın en büyük isteği olan barış ve kardeşlik içinde bir dünyanın kurulması sizlerin eseri olacak.
Hepimizin rengi adeta gökkuşağının rengi gibi farklı farklıdır. Aslında hepimiz büyük bir insanlık ailesinin fertleriyiz, mensuplarıyız. Dünyamız hepimize yetecek kadar büyük ve geniş. Bize düşen, mutlulukları paylaşmak ve çoğaltmak. Sizin gözlerinizdeki ışık Allah'ın izniyle bütün insanlığa, aradığı mutluluğu getirecek. Adalet, paylaşma, dayanışma olursa dünya cennet olur, cennet gibi bir yer olur. Hayat boyu insani sıcaklığı ve güzellikleri, sevgiyi, merhameti çoğaltmaya devam edin. İnşallah yıllar sonra sizler yine bu güzel ülkede, Türkiye'de bir araya gelirsiniz ve bu hatıraları bir kez daha yaşarsınız."
Bugünü çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarını sunan Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bütün dünya çocuklarına mutluluk, huzur ve kardeşlik getirmesini diledi.
Notlar
Programda, Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, 26 ülkeden gelen çocuklarla tek tek ilgilendi. Yıldırım çifti, yanlarında oturan Sudanlı bir çocuğun örgü saçlarını okşayarak, fotoğraf çektirdi.
Programda, Azerbaycan ve Gine Cumhuriyeti'nden gelen minikler gösteri yaptı. Başbakan Yıldırım, Türkiye-Gine Maarif Okulları Dans Topluluğu'nun gösterisi sırasında alkışla tempo tuttu. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Anadolu Nefesi Dans Topluluğu'nun, Türkiye'nin farklı yörelerine ait oyunlarından oluşan sunumu ilgiyle izlendi.
Daha sonra, Azerbaycanlı Fatıma Sadıkova, Bahtiyar Vahapzade'nin "Azerbaycan-Türkiye" adlı şiirini okudu. Sadıkova, şiirinin ardından "Biz istiyoruz ki dünyada her zaman barış, dostluk, birlik olsun. Hiçbir zaman savaş olmasın, çocukların yüzünde nur olsun." mesajı verdi. Sadıkova'nın şiirini ilgiyle dinleyen Yıldırım'ın, bu sırada duygulandığı gözlendi.
Başbakan Yıldırım, programın sonunda konuk çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Programa Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve TRT Genel Müdürü Şenol Göka da katıldı.