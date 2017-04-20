Başbakan Yıldırım, Dünya Çocuklarıyla Bir Araya Geldi
Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Haftası dolayısıyla dünya çocuklarına yaptığı konuşmada, "Bizi, Türkiye'yi, Türkiye'deki kardeşlerinizi aman unutmayın.
Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Haftası dolayısıyla dünya çocuklarına yaptığı konuşmada, "Bizi, Türkiye'yi, Türkiye'deki kardeşlerinizi aman unutmayın. Birbirinizle mesajlaşın, arkadaşlığınızı geliştirin. Sizin geliştireceğiniz arkadaşlıklar, kuracağınız güzel dostluklar, gelecekte size emanet edilecek bu dünyayı daha huzurlu, barış içinde yaşanan güzel bir dünya haline getirecek" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Çocuk Haftası etkinlikleri kapsamında dünyanın 26 ülkesinden Türkiye'ye misafirliğe gelen çocukları Çankaya Köşkünde ağırladı. Çocuklara konuşma yapan Yıldırım, "Çeşitli ülkelerden çocuklar Türkiye'ye geliyor, burada arkadaşlıklar kuruyor. Türkiye'deki kardeşlerini tanıma şansı buluyor, ayrıca birbirinizi tanıma şansı buluyorsunuz. Sizi bu 23 Nisan haftasında Türkiye'de Türkiye'nin Başkenti Ankara'da ağarlamaktan Başbakanlıkta Semiha Hamımla birlikte ağırlamaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.
"23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI ŞİMDİDEN TÜM DÜNYA ÇOCUKLARINA MUTLULUKLAR, SEVİNÇLER VE HUZURLAR GETİRSİN"
23 Nisan'ın tüm dünya çocuklarına mutluluk getirmesi dileğinde bulunan Yıldırım, "Sizler dünyanın en değerli misafirlerisiniz, 23 Nisan Çocuk Bayramı şimdiden tüm dünya çocuklarına mutluluklar, sevinçler ve huzurlar getirsin. Sevgi ve muhabbetle hepinizin gözlerinden öpüyorum. Kültürümüzün, folklorumuzun değişik yörelerimizin oyunlarını en güzel şekilde izlettiniz. 23 Nisan belki de dünyada bir tek Türkiye'de uluslararası anlamda çocukların kutladığı bir gün. 23 Nisan aynı zamanda ülkemizin bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuştuğu gündür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda Türkiye'nin ev sahipliğinde tüm dünyanın çeşitli yerlerinden gelen farklı renklerde, farklı kıyafetlerde, farklı güzelliklerde çocuklarımızın katıldığı ve gerçekleştirdiği bir barış, bir sevgi, bir de kardeşlik şölenidir. Keşke biz büyükler de sizin gibi bir araya gelsek aynı kardeşliği, sevgiyi sağlayabilsek. Keşke masum çocukların öldürülmesine engel olabilsek" ifadelerini kullandı.
Yıldırım, 23 Nisan dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarını sunduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
"Cumhuriyetimizin kurucusu ve 23 Nisan gününü çocuklara bayram olarak bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu memleket için hayatını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Her yıl, 23 Nisan günü dünyanın birçok yerinden sizin gibi kardeşlerimiz bir araya geliyor, ruhumuzu aydınlatıyor, ülkemizi şenlendiriyor. Bugün de 26 ülkeden 339 yavrumuz, burada bizim misafirimiz. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızla bir arada oldunuz. Onunla tanışma fırsatı buldunuz. Hayatınızın en güzel hatırasının bugünkü gibi olmasını diliyorum."
Çocuklara birbirleriyle kurdukları iletişimi kaybetmeleri öğüdünde bulunan Yıldırım, "Bizi, Türkiye'yi, Türkiye'deki kardeşlerinizi aman unutmayın. Birbirinizle mesajlaşın, arkadaşlığınızı geliştirin. Sizin geliştireceğiniz arkadaşlıklar, kuracağınız güzel dostluklar, gelecekte size emanet edilecek bu dünyayı daha huzurlu, barış içinde yaşanan güzel bir dünya haline getirecek. Buradaki kardeşleriniz sizi hiç unutmayacak. 23 Nisan, bizim gözümüzde dünyanın bütün çocuklarının sevgi günüdür, mutluluk günüdür, barış günüdür. Dünyanın bütün çocuklarının bayramını kutluyorum" dedi.
"23 Nisan aynı zamanda 90 yıllık şerefli geçmişi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de açıldığı gündür" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aynı zamanda bugün istiklal ve egemenlik günüdür. Her çocuk kalbinin en büyük arzusu özgürlüktür. Bugün sizin şahsınızda dünyanın bütün çocukları için başarılı, huzurlu, aydınlık bir gelecek diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyanın bürün çocuklarının sevgisini yüreğimizde hissediyoruz. Dünyanın neresinde gözü yaşı yavrumuz varsa, o gözyaşlarına mendil olmak istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimiz başta olmak üzere milyonlarca yavrumuzdan şefkat ve sevgi elimizi eksik etmiyoruz. Biz istiyoruz ki; dünyanın hiçbir tarafında hiçbir çocuğa haksızlık yapılmasın, geleceği karartılmasın, çocuklar ağlamasın, anne babalar üzülmesin. Bizler büyük mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz barışı, bağımsızlığı 23 Nisan'la tüm çocuklara armağan ettik. Dünyanın bütün çocuklarının bir araya gelerek kutladığı bu bayram sizlere geleceğimiz olan çocuklara verdiğimiz değeri ve güveni gösteriyor."
"İNŞALLAH YILLAR SONRA BURADA TEKRAR BİR ARAYA GELİRSİNİZ VE BU HATIRALARI YAŞARSINIZ"
Dünyanın herkese yetecek kadar büyük olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Hepimizin rengi, adeta gök kuşağının renkleri gibi farklı farklıdır. Aslında hepimiz insanlık ailesinin fertleriyiz. Dünya hepimize yetecek kadar büyük ve geniş. Yapacağımız, Mutlulukları paylaşmak, sizin gözlerinizdeki ışık, Allah'ın izniyle bütün insanlığa aradığı mutluluğu getirecek. Adalet olursa, paylaşma olursa, dünya cennet gibi bir yer olur. Hayat boyu güzellikleri, sevgiyi çoğaltmaya devam edin. İnşallah yıllar sonra burada tekrar bir araya gelirsiniz ve bu hatıraları yaşarsınız. Bugünü sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum" diye konuştu.
(Caner Ünver /İHA)