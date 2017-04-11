Başbakan Yıldırım: "Dört gün sonra Türkiye önemli bir oylamaya gidiyor, dört gün sonra halk oylaması yapacağız. Bu oylama, bir seçim değildir, burada partiler seçime girmiyor, burada milletvekili seçmeyeceğiz, belediye başkanı seçmeyeceğiz. Burada Türkiye'nin geleceğine karar vereceğiz. Türkiye, 82 model, her tarafı dökülen darbe anayasasıyla yoluna devam mı edecek? Yoksa gelişen, büyüyen, kalkınan Türkiye'ye yakışan, milletin iradesini esas alan, milletten başka hiçbir güç tanımayan yeni bir anayasayla yoluna devam mı edecek? İşte bu kararı vereceğiz."