Başbakan Yıldırım'dan Vatandaş Buluşması

Başbakan Binali Yıldırım, Bornova ilçesinde halkla buluşmadan önce Yeşilova semtinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım, Çamdibi semtinde ise İzmirli Evlad-ı Fatihanlar Derneğinin açılışını gerçekleştirdi.



İzmir ziyaretlerinin 3. gününde sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, Bornova ilçesinde halkla buluşmadan önce Yeşilova semtinde bir kokoreççiye girerek esnafla sohbet etti. Daha sonra kendisini görmek için sokağa çıkan vatandaşlara seslenen Yıldırım'ın bir sonraki durağı ise Çamdibi semtindeki İzmirli Evlad-ı Fatihanlar Derneğinin açılış töreni oldu.



"Evlad-ı Fatihan'ın torunlarının sırtı yere gelmez"



Vatandaşın sevgi seli ile karşılanan Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Bu coşkunuz, bu şevkiniz olduğu müddetçe evlad-ı Fatihan'ın torunlarının sırtı yere gelmez. Biz Çamdibi'ni iyi biliriz. 2014 yılında sokak sokak dolaştık, evlad-ı Fatihan'ın evlatlarıyla tanıştık, kardeş olduk. Pazar günü sandığa gidiyoruz. Pazar günü İzmir için o kötü sözleri söyleyenlere gereken cevabı verecek mi? Bu anayasa gençler için yapıldı. 18-24 yaş arası 9,5 milyon gencimiz için yapılıyor ama buna karşı çıkıyorlar. Efendim 'gençler bu işten anlamaz.' Sen belediye başkanının yanında bütün gün otururken bu gençler meydandaydı. Bu gençler bizim geleceğimiz" dedi. - İZMİR