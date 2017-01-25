Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'e kutlama mesajı gönderdi.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Başbakan Binali Yıldırım, Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'i bir mesaj göndererek kutladı. - ANKARA
Başbakan Yıldırım'dan Rusya Başbakanı Medvedev'e Tebrik Mesajı
Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev’e kutlama mesajı gönderdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'e kutlama mesajı gönderdi.
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