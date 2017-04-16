Başbakan'dan Torunlarıyla Birlikte Şarkılı Referandum Paylaşımı

Başbakan Binali Yıldırım, referandum sonuçlarını torunlarıyla birlikte takip etti.

BAŞBAKAN'IN VİDEOSU YAYINLANDI

AK Parti'nin Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'ın videosu paylaşıldı.

"EVET ÇIKTI KEYFİNE BAK"

Videoda Başbakan Yıldırım'ın yanındaki torunları Çağatay Akman'ın sevilen parçasını uyarlayarak "Gece gölgenin rahatına bak "Evet" çıktı keyfine bak" şeklinde şarkı söyledi.

Yapılan paylaşımın açıklamasında, "Başbakanımız: Saat 20:30'da tüm vatandaşlarımızı AK Parti Genel Merkezi'ne davet ediyorum.'' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haberler.com