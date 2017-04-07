Başbakan Yıldırım'dan Pakistanlı Mevkidaşına Taziye Mesajı
Başbakan Binali Yıldırım, Lahor’da meydana gelen terör saldırısı sebebiyle Pakistan Başbakanı Muhammed Navaz Şerif’e taziye mesajı gönderdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Lahor'da meydana gelen terör saldırısı sebebiyle Pakistan Başbakanı Muhammed Navaz Şerif'e taziye mesajı gönderdi.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, Lahor'da meydana gelen terör saldırısı sebebiyle Pakistan Başbakanı Muhammed Navaz Şerif'e bir taziye mesajı göndererek üzüntülerini dile getirdi. - ANKARA
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