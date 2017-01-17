Başbakan Yıldırım'dan Ortaköy Saldırganının Yakalanmasına İlişkin Açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Ortaköy'de bir gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin yakalanmasına ilişkin, "Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin, her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde başkanlığında gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Reina saldırganına gerçekleştirilen operasyonun detaylarının sorulması üzerine Yıldırım, "Yılbaşı gecesi eğlence mekanına saldırı yapan ve birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan alçak terörist dün yapılan İstanbul polisinin yaptığı operasyonla ele geçirildi. Şu an sorgulaması devam ediyor. Bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin, her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir" diye konuştu.



"Hiçbir sürpriz yok"



Anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur oylamasının yarın başlayacağının ve oylama öncesi Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin bir araya geleceğinin hatırlatılması üzerine Başbakan Yıldırım, "Bu görüşmeye ilişkin benim bir görüşüm yok. Bir araya gelecekler. Ne konuşacaklar bilmiyorum. Zaten anayasanın birinci tur oylaması tamamlandı ama Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından ne konuşacakları aşağı yukarı belli oluyor" dedi.



Bir gazetecinin, "İkinci tur oylamada bir sürpriz bekliyor musunuz?" sorusuna Yıldırım, "Hiçbir sürpriz yok. AK Parti grubu kaya gibi maşallah, ikinci turda da gideceğiz oylarımızı atacağız. İnşallah Türkiye'nin yeni anayasasını değiştirilen yönetim sistemini değiştiren yeni anayasasını milletin önüne götürteceğiz. Tabii bu bizim MHP ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir değişikliktir. Birinci turda sonuç neyse ikinci turda da o olur. Referandum konusunda bizim hiçbir tereddüdümüz yok" cevabını verdi.



Erken seçim iddiaları



Erken seçim iddialarının sorulması üzerine Yıldırım, "Erken seçim ne sebep var? Herhangi bir sebep var mı? Faraziyeler, ihtimallar üzerine amel olmaz. Önce bir gidelim, herhangi bir tereddüte mahal yok. Meclis'te de anayasa geçecek, inşallah birinci turda olduğu gibi. Referanduma gideceğiz. Milletimize bu değişikliği en güzel şekliyle anlatacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Seçimler 2019'da planlandığı gibi olacak. Erken seçim konularını gündeme getirerek ülkedeki istikrar konusunda tereddüt oluşturmaya gerek yok. Vatandaşlarımız, iş alemimiz planlarını yapsınlar. Yatırım planlarını ertelemesinler. İstikrar devam ediyor. Türkiye, ekonomi alanında istihdam alanında ve kalkınma, büyüme alanında gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecek" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ekonomi toplantısı



Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ekonomi toplantısına ilişkin soruya Başbakan Yıldırım, "Dünkü toplantıda önce alınan kararlar gözden geçirildi ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerinde de konuşuldu. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Birçok ülkenin ekonomik göstergelerinden daha da iyi durumdayız. Burada yaşanan dalgalanmalar geçicidir. Etkileri de sınırlı olacaktır. Hükümetimiz reel sektörün gelişmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirleri almaya devam edecek. Diğer yandan da Merkez Bankası kendi yetkileri çerçevesinde alması gereken tedbirler, yapması gereken uygulamaları sürdürecektir. Gelecek dönemde Türkiye istikrar içerisinde büyümeye devam edecek" dedi.



Başbakan Yıldırım, 'Faiz artışı söz konusu mu? sorusuna ise, "Merkez Bankası bağımsız olduğuna göre o kararı benim açıklamam, söylemem yanlış olur. Merkez Bankası karşılaştığı şartlar içerisinde hangi tedbiri alması gerekiyorsa bu tedbiri almakta tereddüt etmeyecektir. O bakımdan benim burada Merkez Bankası adına açıklama yapmam doğru olmaz" karşılığını verdi.



Öte yandan, Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması sonrası parti genel merkezinde başladı. - ANKARA