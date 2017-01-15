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Başbakan Yıldırım'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Yeni Kimlik Jesti

Başbakan Yıldırım'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Yeni Kimlik Jesti

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yeni kimliğini verdi.

Başbakan Yıldırım'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Yeni Kimlik Jesti

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yeni kimliğini verdi.

Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. 17. Madde oylamasından sonra Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yeni çipli kimliğini verdi. Yıldırım, Bahçeli'nin yeni kimliğinin kendilerine geldiğini ve kendisinin de bizzat vermek istediğini söyledi. - ANKARA

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