Başbakan Yıldırım'dan "Kongre" Açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, olağanüstü kongre ile ilgili, "Partimizin yetkili kurulları kongre takvimiyle ilgili çalışmaları başlatmıştır, bundan sonra da ne karar verecekse ona göre icra edilecek" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kılmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. OHAL Komisyonunun göreve başlama tarihine ilişkin soruya Yıldırım, "OHAL Komisyonu; yani kamudan ilişiği kesilenler, açığa alınan FETÖ dolayısıyla, bölücü terör örgütüyle iltisakları dolayısıyla bunların itirazlarını karara bağlamak üzere bir KHK kapsamında kanun çıkarıldı. Oraya 7 kişinin ataması yapılacak, bunlarla ilgili gerekli güvenlik araştırmaları yapıldı ve bugünlerde bu atamaları yapacağız. Böylece bugüne kadar bakanlıklara, valiliklerimize, başbakanlığa yapılan müracaatlar yeni baştan bu komisyon tarafından, itiraz komisyonu tarafından ele alınacak. Onlar çok titiz bir çalışmayla bu itirazları karara bağlayacaklar. Peki şimdiye kadar da itirazlar oldu, iadeler oldu, iade talepleri reddedilenler oldu. Ne fark var diye vatandaşlar merak edebilir. Fark şudur, bu komisyon kanunla kurulmuş bir komisyondur ve dolayısıyla hakimlerden ve değişik kurumlardan atanan üyelerden oluşacaktır. Bunların verdiği kararla birlikte komisyonun, iade kararı verirse zaten yanlışlık düzeltilmiş olacak. Ancak idarenin verdiği kararın doğru olduğunu tespit etmesi halinde şikayet sahibine, yargıya müracaat yolu açılacak. Yargı yolu açılacak. Ondan sonra yargı nihai kararı vermiş olacaktır. Şu andaki idari tasarruflarda OHAL dolayısıyla yargı yolu kapalı" cevabını verdi.



Bir gazetecinin, "Olağanüstü kongre ile ilgili ilgili bir talep MYK veya MKYK toplantılarında belirtildi mi?" sorusu üzerine Yıldırım, "Bunlar önceden planlanmış toplantılardır. Esas itibarıyla da yapılan halk oylamasının sonucunun kapsamlı olarak değerlendirilmesidir. Partimizin kongre süreci devam ediyor, dolayısıyla bu süreçte gerekli kongreleri yapacağız. Partimizin yetkili kurulları kongre takvimiyle ilgili çalışmaları başlatmıştır, bundan sonra da ne karar verecekse ona göre icra edilecek" dedi.



Başbakan Yıldırım, açıklamaları sonrası kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Vatandaşları selamlayan Yıldırım, vatandaşların sorunlarını da dinledi. - ANKARA