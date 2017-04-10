Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Senin 'Hayır' Dediğin Anayasayı Değiştiriyoruz
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Aydın İstasyon Meydanı'nda yaptığı mitingte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1982 Anayasası'na 'Hayır' dediği yönündeki sözlerini hatırlatarak, "Sayın Kılıçdaroğlu '82 Anayasası'na o zaman genç bir bürokrattım hayır dedim' diyor.
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Aydın İstasyon Meydanı'nda yaptığı mitingte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1982 Anayasası'na 'Hayır' dediği yönündeki sözlerini hatırlatarak, "Sayın Kılıçdaroğlu '82 Anayasası'na o zaman genç bir bürokrattım hayır dedim' diyor. Hayır demiş ama 35 yıl geçmiş hala orada. Sen neye hayır dedin arkadaş darbe anayasasına 'hayır' dedin. Biz de darbe anayasasını değiştiriyoruz. Senin Hayır dediğin anayasayı değiştiriyoruz. O halde sana düşen 'hayır' demek değil. İşte senin dediğini yapıyoruz. Değiştiriyoruz. Sana yakışan 'Evet' demektir" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşma yapacağı İstasyon Meydanı, 'Aydın Aydınlık gelecek için Evet diyor', '15 Temmuz'un cevabını, 16 Nisan'da vermek için. Yiğidimiz Ömer Halisdemir için, tüm şehitlerimiz içini evet' yazılı pankartlar asıldı. Ayrıca CHP İl Başkanlığı'nın bulunduğu binanın olduğu bölüme dev Türk bayrağı, Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın posterleri asıldı. Miting alanına bakan MHP İl Başkanlığı'na da Devlet Bahçeli'nin posterinin asılması ilginç bir görüntü oluşturdu. Milletvekili ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği Başbakan Binali Yıldırım, valilik ziyaretinden sonra İstasyon Meydanı'na geçti. Burada kürsüye ilk olarak çıkan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, vatandaşlara 'yolların köprülerin kralı kim?' sorusunu sordu. Zeybekci, pazara günü yapılacak olan referandum için de halktan destek isterken, "Dünyanın 16'ncı, Avrupa'nın 6'ncı ekonomisi olduk. Dünyada ilk 10'a girmek Avrupa'da ilk üçe girmek için Pazar günü Evet diyeceğiz" dedi.
AYDINLIK YARINLARIN MİMARI
Milletvekilleri ile parti yöneticilerinin eşlik ettiği Başbakan Binali Yıldırım, 'Aydınlık yarınlarını mimarı' anonsuyla kürsüye çıktı, eşi Semiha Yıldırım'la alanda bulunanları selamladı. 'Yolların kralı' sloganıyla karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, "Yolların kuralı var. Aman yolların kuralını unutmayın" dedi. 'Demokrasi şehidimiz, milletin adamı Adnan Menderes'in memleketi Aydın, seni kalpten selamlıyorum' sözleriyle konuşmasına başlayan Başbakan Yıldırım, "Memleketi Aydın'da mücadele adamı, vatan sevdalısı merhum Adnan Menderes'i rahmetle, şükranla anıyorum. Bu ülkeye çok büyük eserler verdi. Demokrasi mücadelesinde dünyaya örnek oldu. Mekanı inşallah cennet olur" dedi.
"DEVLETİN SİSTEMİ CUMHURİYET'TİR"
Geçen 25 Şubat'ta Ankara'da halk oylaması için çalışmaları başlattıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, Anayasa değişikliği ile devletin değil hükümetin sistemini değiştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"O tarihten beri yollardayız. 6 günümüz var. Şehirlerimizi ilçelerimizi ziyaret ettik. Milletimizle kucaklaştık. Oyumuzu beyaz tarafa evet evet evet diye basıyoruz. Pazar günü Türkiye'nin ufkunu aydınlatacağız ufkunu. Biz devlet sistemini, rejimi değil hükümet sistemini değiştiriyoruz. Devletin sistemi cumhuriyettir. Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'de bu millet tarafından kuruldu. Cumhuriyetimizi Kurtuluş Savaşı'yla kurduk. Canımızla kurduk, kanımızla kurduk. Hiç kimse Türkiye'nin kurduğu Cumhuriyet'i değiştiremez. Hiç kimse Cumhuriyet'e el uzatamaz, dil uzatamaz. Cumhuriyet'e el uzatan karşısında Aydınlı hanımları bulur. Gençleri bulur, gazilerini bulur. Biz sadece 16 Nisan'da hükümet sistemini değiştiriyoruz. Parlamenter sistemden, başbakanlık sisteminden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyoruz. Cumhuriyet daha da güçlenecek. Devlet işleri daha da hızlanacak. Devlet işlerinin kalitesi artacak. Türkiye kalıcı istikrara kavuşacak. Geleceğimiz, istiklalimiz güç kazanacak. Demokrasimiz çok daha gelişecek. Özgürlüklere genişleyecek. Türkiye ekonomisi şaha kalkacak. Ekonomi, hızla büyüyecek istikrarla büyüyecek. Şehirlerimize daha çok hizmete gelecek."
"HAYIR DEMİŞ AMA 35 YIL GEÇMİŞ HALA ORADA"
Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Neden terör örgütleri bu değişikliğe 'hayır' diyor, anlıyorsunuz değil mi? PKK, FETÖ 'Hayır' diyor. Onlarla kol kola girmiş HDP 'hayır' diyor, yetmedi Avrupa'nın bazı ülkelerinin yöneticileri 'hayır' diyor. Bu ne demektir? Türkiye'nin gelişmesini istemeyen ne kadar çevre varsa bunlar bu değişikliğe karşı. Hadi bunları anladık peki Atatürk'ün kurduğu CHP'ye ne demeli?"
Alanda bulunanların 'Yuh' diye bağırması üzerine Başbakan Yıldırım "Hiç nefenizi tüketmeyin. CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu değişiklik bir rejim değişikliği değildir. Sadece 1982'den kalma 35 sene önce darbe ile yazılan anayasanın değişikliğidir. Sayın Kılıçdaroğlu konuşuyor 'ben 82 anayasasına o zaman genç bir bürokrattım hayır dedim'. Hayır demiş ama 35 yıl geçmiş hala orada. Sen neye hayır dedin arkadaş darbe anayasasına 'hayır' dedin. Biz de darbe anayasasını değiştiriyoruz. Senin hayır dediğin anayasayı değiştiriyoruz. O halde sana düşen 'hayır' demek değil. İşte senin dediğini yapıyoruz. Değiştiriyoruz. Sana yakışan 'Evet' demektir" diye konuştu.
Mevcut sistemin eski bir araba gibi olduğunu da savunan Başbakan Yıldırım, "1982 model şanzımanı, vitesleri bozuk. Yola git desen gitmiyor. Yollar kaymak gibi ama araba eski. Olur mu? Bu yola bu araba gider mi? O halde arabayı değiştireceğiz. 2017 gıcır gıcır, otomatik vites, navigasyonu olan, hava yastıklı konforlu bir araba. İşte yeni anayasa bu. Bunlar değişimden korkar. Statükocudur. 'Mevcut sistem devam etsin, biz değişmeyelim. Dünya değişsin. Biz yerimizde sayalım'. Değişim demek gelişme demektir. Kalkınma demektir, büyüme demektir" dedi.
"YALAN SÖYLÜYOR YERSEN. YER Mİ AYDIN"
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anayşasa değişikliği konusunda yalan söylediğini, neden hayır dediğini bilmediği gibi öğrenmek için de hiçbir çaba harcamadığını iddia etti. Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:
"Salonlarda ekranlarda konuşuyor sadece yalan dolan çarpıtma. Acaba insanların aklını çelebilir miyim? Kahvecilerle bir araya geliyor. Kahveler kapanacak ha! Lokantacılarla bir araya geliyor. 'Lokantacılarınız kapanacak ha!' Muhtarlarla bir araya geliyor tehdit ediyor mutarlıkları kapatacaktlar yalan dolanayak üstü bin tane yalan. Allah ıslah ettsin bunları. Ne diyeyim. Bu değişikilikte ne var? Güçlü hükümet. Özal dönemi gibi Demirel dönemi gibi AK Parti gönemi gibi. Güçlü hükümetler döneminde kazandıklarınızı 90'larda 28 Şubat'larda, 2001 krizinde, 71 yılının 12 Mart'ında 1960 yılının 27 Mayıs'ında kaybetmeyeceğiz. Türkiye sürekli kazanacak. Sürekli ileriye gidecek. Siz kimi seçerseniz yetki onda olacak. 5 yıllığına seçeceksiniz, isterseniz bir daha seçersiniz ama 3. dönem olmayacak. 5+ 5. İstikrar devam edecek. Hükümetler tehdit edilmeyecek. Hükümetlerin hızı kesilmeyecek. Burada diyor ki 'tek adam'. Be kardeşim milletin patron olduğu yerde tek adam olur mu? Seçim olan yerde tek adam olur mu? Yalan söylüyor yersen. Yer mi Aydın. Yemez Aydın. Seçimin olduğu yerde ne tek adamı kardeşim ya. Hükümetler tehdit alamayacak. Bu sistemde meclis de güçleniyor. Meclis yasa yapacak hükümeti denetleyecek. Milletvekillerinin sorularına yanıt verecek. Aydınlı hanım kardeşlerim bu sistem en fazla sizi memnun edecek sizi. Siyasette bürokraside ticarette size fırsat getiriyor bu sistem. Hanım kardeşlerimiz hayatın içinde olacak. Analar ağlamayacak gençler ağlamayacak."
"BİRBİRLERİNDEN HABERLERİ YOK"
Başbakan Binali Yıldırım, CHP'li bir milletvekilinin Anayasa değişikliği öncesi seçilme yaşının 18'e düşürülmesi için meclise önerge verdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Gençler, Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi düşünüyor. 18- 25 yaş arası 9.5 milyon insanımız seçilebilecek, siyasete girebilecek. İster muhtar ister belediye başkanı ister belediye meclis üyesi olsun. Bunu bile CHP çok görüyor. 'Ne lüzum var canım gençler siyasette olmasın'. Ama bunlar şaşkın. Bir yandan böyle diyor bir yandan da daha geçen yıl meclise teklif veriyor. Diyor ki bir milletvekili, '18 yaş seçilme yaşı olsun' diyor. Birbirlerinden haberleri yok. Genel başkanları çıkmış buna karşı çıkıyor. Allah akıl fikir versin ne diyelim."
"ŞU YALANLARI ARDI ARDINA KOYDUK, BİZİM TÜNELLERİN BOYUNU GEÇİYOR"
Bu sistem Türkiye'ye huzur getirecek kardeşlik getirecek bu sistem demokrasimizi daha da güçlendirecek. Özgürlükleri daha da artıracak, ekonomimiz, turizm daha çok gelişecek. Geçmişte olduğu gibi hiç kimse bir başkasının kılığına kıyafetine yediğine içtiğini karışmayacak. Yaşam tarzları, huzur, güven garanti altına alınacak. Muhalefetin yalanlarını takip etmekte zorlanıyorum. Biz 14 yılda Türkiye'de karayollarında 350 kilometre tünel yaptık. Şu yalanları ardı ardına koyduk, bizim tünellerin boyunu geçiyor. Bu kadar yalan dolan olmaz. Her gün zihinlerinizi bulandırmaya çalışıyorlar. Pazar gününe kadar durmak yok. Mutlaka çalışacağız, daha çok hemşehrimize ulaşacağız. Daha çok haneye gideceğiz. Pazar günü sandığa gideceğiz. Çocuklarımızın geleceği için mührü evet'e basacağız. Aydın işi bitirmiş."
AYDIN'A OTOYOL VE ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ VERDİ
Geçen 15 yıl boyunca Aydın'a 143 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını 2002 yılında 156 milyon olan ihracatın 618 milyon dolara çıktığını 3 bin derslik, 1300 konut, 71 spor tesisi yaptıklarını kaydeden Başbakan Yıldırım şunları söyledi:
"Buradan bir müjde veriyorum. Önümüzdeki yıldan itibaren Aydın'da bir ilki başlatıyoruz. Türkiye'de artık çiftli öğretimden tekli eğitime geçiyoruz. Bunu ilk defa Aydın'dan başlatıyoruz. Müjdeler olsun Aydın tam gün eğitime geçiyor. çockular sabah gidecek akşam gelecek. Adnan Mendenes Üniversitesi'ni genişlettik. 2002 yılında Adnan Mendenes Üniversitesi'nde 7 bin öğrenci varken bugün 54 bin öğrenci var. 8 kat artmış. 114 km bölünmüş yol vardı 2002 yılında buna 261 km ekleyerek 375 km çıkardık. İşte hizmet bu. Aydın'a çevre yolu yaptık. Aydın'a 950 yataklı bir şehir hastanesi yapıyoruz, Aydın Denizli arasına otoyol yapıyoruz."
NOTLAR
Miting için getirilen ve yorgun düşen çocuklar annelerinin kucağında uyuyakaldı
* Elinde Türk bayrağı olan, sırtına Türk bayrağı bağlayan çarşaflı kadınlar dikkat çekti.
Bazı kadınlar Türk bayrağı ve evet flamasının ucuna çiçek taktı
*Bir kız çocuğu karnını simitle doyurmaya çalışırken, bir diğeri kalabalığın içinde yere oturarak cep telefonunda oyun oynadı.
*Başbakanı göremeyenler ağaçların üzerine tırmandı
Meydanın etrafındaki binaların çatısında tehlikeli bir biçimde ayakta duran keskin nişancılar kalabalığı dikkatle inceledi.
Sahnenin arka tarafındaki binalara dev Türk bayrağı, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posteri ile Başbakan Binali Yıldırım'ın da fotoğrafının bulunduğu "Daima Millet kararımız evet" yazılı pankart asıldı.
* Vinçlerin arasına ise, "Aydın aydınlık bir gelecek için evet diyor", "15 Temmuz'un cevabını 16 Nisan'da vermek için yiğidimiz Ömer Halis Demir için tüm şehitlerimiz için evet" yazılı dev pankartlar asıldı.
- Aydın