Başbakan'dan İzmir Saldırısı Açıklaması: Boyun Eğmeyeceğimiz Terör Odaklarınca Bilinmeli!

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de düzenlenen alçak terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

"BÖLÜNMEYECEĞİMİZ VE BOYUN EĞMEYECEĞİMİZ BİLİNMELİDİR"

Saldırıyı kınadığını belirten Yıldırım, "Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir." dedi.

"İZMİR'DE TOPLUMSAL BARIŞ VE HUZURUMUZ HEDEF ALINDI"

Başbakan Yıldırım, terör saldırısına ilişkin açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir'de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum.

"BÜYÜK BİR FELAKETİN YAŞANMASINI ENGELLEDİ"

Bu saldırıda, canını hiç düşünmeden feda ederek, şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin, çok daha büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir." ifadesini kullandı.

"DÜŞMANIN DENİZE DÖKÜLDÜĞÜ YERDE, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ AYNI AKIBET BEKLEMEKTEDİR"

İzmir, istiklal mücadelemizde düşmanın denize döküldüğü yerdir. Tüm inancımla ifade ediyorum ki; dün, düşmanın denize döküldüğü yerde, bugün kardeşliğimizi bozmaya çalışan alçak terör örgütlerini aynı akıbet beklemektedir. Bu saldırıda şehit düşen polis memurumuz ve adliye görevlimize Allah'tan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

BAŞBAKAN İZMİR'E GİDİYOR

Başbakan Binali Yıldırım, 2 şehidin cenaze töreni için İzmir'e gidecek.