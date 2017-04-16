Başbakan Yıldırım'dan İlk Paylaşım

Başbakan Binali Yıldırım, referandum sonuçlarını torunlarıyla birlikte takip etti. Keyifli anların yaşandığı görülen video, AK Parti'nin Twitter sayfasından paylaşıldı.



Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi halk oylamasının sonuçlarını torunlarıyla birlikte izledi. Yıldırım'ın torunlarının videoda, "Gece gölgenin rahatına bak, 'evet' çıktı, keyfine bak" sözlerini Rabia işareti yaparak söylediği görülüyor. Yıldırım'ın da bu anlarda keyifli olduğu gözlerden kaçmıyor.



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