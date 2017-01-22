Başbakan Yıldırım'dan İlhan Cavcav İçin Başsağlığı Mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden Türk sporunun duayen ismi İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayımladı.



Başbakan Yıldırım mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Türk sporunun ve iş dünyamızın efsanevi ismi İlhan Cavcav'ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çocukluğundan itibaren örnek bir hayat mücadelesi veren, renkli bir şahsiyet olarak spor ve iş dünyamıza unutulmaz hizmetlerde bulunan güzel insan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet diliyor, bütün spor dünyamıza ve bütün sevenlerine taziyelerimi sunuyorum." - ANKARA