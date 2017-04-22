Başbakan Yıldırım'dan Fransa ve Afganistan'a Taziye
Başbakan Binali Yıldırım, Fransa ve Afganistan'a meydana gelen terör saldırıları nedeniyle taziye mesajı gönderdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Fransa ve Afganistan'a meydana gelen terör saldırıları nedeniyle taziye mesajı gönderdi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Başbakan Binali Yıldırım, Paris'te 20 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen ve 1 polis memurunun ölümü, 2 polis memuru ile 1 sivilin yaralanmasına sebebiyet veren terör saldırısı sonrasında Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve'e taziye mesajı gönderdi.
Yıldırım, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde kolordu karargahını hedef alan terör saldırısı hakkında Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'a taziye mesajı gönderdi.
(Caner Ünver / İHA)