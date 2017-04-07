Başbakan Yıldırım'dan Fas'ın Yeni Hükümetine Tebrik Mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Fas'ta yeni hükümet kurulmasına ilişkin olarak Fas Hükümet Başkanı Saadeddine El Othmani'ye tebrik mesajı gönderdi.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Fas'ta yeni hükümet kurulmasına ilişkin olarak Fas Hükümet Başkanı Saadeddine El Othmani'ye tebrik mesajı gönderdi. - ANKARA