Başbakan Yıldırım'dan Fas'ın Yeni Hükümetine Tebrik Mesajı
Başbakan Binali Yıldırım, Fas’ta yeni hükümet kurulmasına ilişkin olarak Fas Hükümet Başkanı Saadeddine El Othmani’ye tebrik mesajı gönderdi.
Başbakan Binali Yıldırım, Fas'ta yeni hükümet kurulmasına ilişkin olarak Fas Hükümet Başkanı Saadeddine El Othmani'ye tebrik mesajı gönderdi.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Fas'ta yeni hükümet kurulmasına ilişkin olarak Fas Hükümet Başkanı Saadeddine El Othmani'ye tebrik mesajı gönderdi. - ANKARA
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