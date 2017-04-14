Başbakan Yıldırım'dan Çok Önemli Fetö Açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan çok önemli FETÖ açıklaması...

Başbakan Yıldırım'dan çok önemli FETÖ açıklaması...

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PDY, FETÖ
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