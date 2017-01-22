Başbakan Yıldırım'dan Cavcav Ailesine Taziye Telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın eşi ve çocuklarıyla telefonla görüşerek, aileye başsağlığı diledi.



Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, taziye ziyaretinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç vasıtasıyla, Cavcav ailesiyle telefonla görüştü.



İlhan Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav, çocukları Murat ve Önder Cavcav ile konuşan Başbakan Yıldırım, spor camiasının ve Türkiye'nin çok değerli bir ismi kaybettiğini belirterek, aile fertlerine üzüntülerini ve taziyelerini iletti.