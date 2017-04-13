Başbakan Yıldırım'dan Bulgar Lidere Tebrik Telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan GERB Partisi lideri Boyko Borisov'u telefonla arayarak tebrik etti. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Başbakan Binali Yıldırım, 26 Mart 2017 tarihinde Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerden birinci parti olarak çıkan GERB Partisi lideri Boyko Borisov'u telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede, Bulgaristan'ın istikrarına, iyi ilişkiler kurmaya ve yakın diyalogu sürdürmeye verilen önem vurgulandı, kurulacak yeni hükümetin, Bulgaristan'a hayırlı olması temennisi iletildi.



Borisov, Başbakan Yıldırım'a teşekkür ettiği konuşmasında, Türkiye'yle iyi ilişkilere verdiği önemi vurguladı, referandum un Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti. Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iyi dileklerini ve selamlarını iletti.



(Caner Ünver /İHA)