Başbakan Yıldırım'dan 'Ay Yeni Yılı' Dolayısıyla Mesaj

Başbakan Binali Yıldırım, "28 Ocak gününü Ay Yeni Yılı olarak kutlayan ülke ve topluluklara mutlu yıllar diliyor, sağlık, refah ve bereket temenni ediyorum" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, 'Ay Yeni Yılı' dolayısıyla yayımladığı mesajda, "28 Ocak gününü Ay Yeni Yılı olarak kutlayan ülke ve topluluklara mutlu yıllar diliyor, sağlık, refah ve bereket temenni ediyorum. Ay Takvimi'ne göre sadakat, çalışkanlık ve aile değerlerinin ön plana çıktığı bu yılın, dünya çapında dostluk ve barışa vesile olmasını, bu ortak değerlerin tüm insanlığın yüz yüze olduğu küresel sınamaların çözümü yolunda atılacak adımlara zemin teşkil etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA