Başbakan Yıldırım'dan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Kararına İlişkin Açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, "Uluslararası kuruluşlar maalesef Avrupa'da yükselen ırkçılığın etkisinde kalarak böyle kararlar alıyorlar. Bunlar bölgesel ve küresel barış için faydalı kararlar değil, açıkçası Türkiye olarak bu kararı tamamen siyasi bir karar olarak görüyoruz" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Grand Otel'de düzenlenen ödül törenine katılmadan önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'yi siyasi denetime almasına ilişkin kararının sorulması üzerine Yıldırım, "(HDP'li vekillerinin de imzasının olduğu) Buna şaşırmadım, orada bu kararın yönünde oy kullanmaları hiç şaşırtıcı değil. O kararda tamamını oy kullananlar PKK'nın terör örgütü olmaktan çıkarılması için propaganda yapan kimseler. Bu karar şunu gösteriyor, son zamanlarda İslamafobi, Türkiye karşıtlığı gibi politikaların Avrupa Konseyi Parlamentosuna yansımasıdır. Uluslararası kuruluşlar maalesef Avrupa'da yükselen ırkçılığın etkisinde kalarak böyle kararlar alıyorlar. Bunlar bölgesel ve küresel barış için faydalı kararlar değil, açıkçası Türkiye olarak bu kararı tamamen siyasi bir karar olarak görüyoruz. Türkiye'nin gerçekleri ile örtüşmüyor, hiç kimse Türkiye gibi 15 Temmuz travmasını yaşamadı. Yaşamadıkları için Türkiye'de neler oldu, Türk halkı badirelerden geçti ve buna karşı Türkiye'nin alması gereken tedbirler nelerdir, bunları zahmet edip derinliğine inceleme zahmetinde bulunmadılar. Türkiye, alınan karar ne olursa olsun, demokrasini güçlendirmeye, ülkesinin ve milletinin refahını korumaya devam edecek. Türkiye, yurtlarından edilmiş çaresiz insanların derdine derman olmaya devam edecek. Bir gün gelecek ki onlar da bu aldıkları kararın ne kadar yanlış olduğuna kanaat getirecekler ve tekrar gözden geçirecekler. Bunun doğuracağı sonuçlar var, o sonuçları da hükümet olarak değerlendirmemizi yapacağız, atmamız gereken adımları da karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şu anda Avrupa Birliği genellikle AKPM ile çalışıyor. Bazı kararları da referans kabul ediyor. Önümüzdeki günlerde zannediyorum, AB'ye bu kararın yansıması da görülecektir. AB ile ilişkilerimiz on zamanlarda olabilecek en olumsuz düzeye erişmiş gözüküyor. Bunun gelmesi ile de çok fazla bir değişiklik olmaz. Bizim, AB'den istediğimiz ve beklediğimiz şey açıktır, Türkiye konusundaki kafa karışıklığını gidermeleri ve Avrupa'nın kendi gelecek vizyonunu gözden geçirmesi lazım. Avrupa bir Hristiyan birliği olarak yoluna devam mı edecek, yoksa açılım yapıp, Türkiye'yi de arasına alacak mı almayacak mı? Bu kararı önce kendi bünyelerinde vermesi lazım, bunu net olarak açıklamalarını bekliyoruz. Bazı ülkeler diyor ki, Türkiye birliğe zinhar üye olamaz gibi açıklama yapan ülkeler var, sanki Türkiye aman aman biz geliyoruz, kapıları açın. O zaman biz de halkımıza soracağız. Ey ahali, bu şartlar altında girelim mi girmeyelim mi? Bu iş tek taraflı beyanlarla olmaz. Girecek olanın da kararı önemlidir. Girmesini kabul edecek topluluğun da bir çok sesli konuşmayı bırakıp kendi aralarında bu zihin karışıklığını gidermeleri lazım. Türkiye konusunda net, anlaşılabilir bir gelecek vizyonunu ortaya koymaları lazım. Bu, bir kere bunların Türkiye konusundaki yaklaşımı, tam üyelik konusundaki geldiğimiz konum net olarak ortaya çıkmadan, şu anda konunun muhatabı değiliz. Konunun muhatabı AB. Ondan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz."



Sincar'a düzenlenen hava harekatına ilişkin ayrıntıların sorulması üzerine Yıldırım, "Türkiye terörle amansız mücadele yapıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ terör örgütüne yönelik, hukuki süreç devam ediyor. Kamunun bütün kurumları, Türkiye'nin çeşitli kurumlarının temizlenmesi. İkinci husus, PKK ile mücadele, üçüncü husus DEAŞ'a yönelik operasyon. Eğer yurtdışında gerek bölücü terör örgütü, gerek DEAŞ Terör örgütünün ülkemizin sınır güvenliğine yönelik tehditleri devam ederse, tehdidin A ülkesinden geldiğine B ülkesinden geldiğine bakmayız, yapılan operasyon bu anlamda değerlendirilmesi gereken bir konudur. Son günlerde yoğun bir terörle mücadele var, bugün itibaryıla 70 terörist etkisiz hale getirildi, 5 şehidimiz var. Terörle mücadeledeki kararlılık tüm hızıyla devam ediyor. Bunların yuvalandıkları yerleri bulup imha ediyoruz. Bu terör belasından ülkemizi kurtaracağız. Bunun kararlılığı içerisinde bütün kurumlarımız, polisimiz, askerimiz canla başla çalışıyor. Artık terörü Türkiye'nin gündeminden alt sıralara düşürmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA