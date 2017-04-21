Başbakan Yıldırım'dan Ankara Valiliği'ne Ziyaret
Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Ankara Valiliği'ni ziyaret etti.
Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Ankara Valiliği'ni ziyaret etti.
Ankara Valisi Ercan Topaca tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Başbakan Yıldırım Ankara'da yürütülen çalışmalara ilişkin Ankara Valisi Ercan Topaca'dan bilgi aldı.
- Ankara