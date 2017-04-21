Başbakan Yıldırım'dan Ankara Valiliği'ne Ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Ankara Valiliği'ni ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım'dan Ankara Valiliği'ne Ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Ankara Valiliği'ni ziyaret etti.

Ankara Valisi Ercan Topaca tarafından  karşılanan Başbakan Yıldırım, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette,  Başbakan Yıldırım  Ankara'da yürütülen çalışmalara ilişkin Ankara Valisi Ercan Topaca'dan  bilgi aldı. 

- Ankara

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Binali Yıldırım, Ankara Valiliği, Süleyman Soylu, Ercan Topaca, Ankara, Namaz, Bakan