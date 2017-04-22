Başbakan Yıldırım'dan Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah'a Taziye Mesajı

BAŞBAKANLIK kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde kolordu karargahını hedef alan terör saldırısı hakkında, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'a taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Yıldırım'dan Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah'a Taziye Mesajı

BAŞBAKANLIK kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım Afganistan'ın  Mezar-ı Şerif şehrinde kolordu karargahını hedef alan terör saldırısı hakkında, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'a taziye mesajı gönderdi. - Ankara

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