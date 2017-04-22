Başbakan Yıldırım'dan Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah'a Taziye Mesajı
BAŞBAKANLIK kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde kolordu karargahını hedef alan terör saldırısı hakkında, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'a taziye mesajı gönderdi.
BAŞBAKANLIK kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde kolordu karargahını hedef alan terör saldırısı hakkında, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah'a taziye mesajı gönderdi. - Ankara