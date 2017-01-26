Canlı Yayında Bakan'a Talimat: Rıfat Bey Ne İstiyorsanız Verelim

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Gümrük Günü toplantısında konuştu. Yıldırım, "Gümrük konusunun ne kadar önemli olduğunu geçen yıl gördük. Cumhuriyet tarihinin en büyük kaçakçılığını önledik" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"4 ÖZGÜRLÜĞE DÜNYANIN İHTİYACI VAR"

Gümrükleri para kazanma amacına dönüştürürsek bilmeden ayağımıza sıkmış oluruz. Ticaret yavaşlar, alanda satanda kaybeder. Gümrüklerde alt yapıyı tesis etmek, malın, sermayenin, insanların serbestçe hareket etmesi nihai hedef olmalıdır. 4 özgürlüğe dünyanın ihtiyacı var. Malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımı.

"DUVARLAR ÖREREK HUZURSUZLUĞUN ÖNÜNE GEÇEMEYİZ"

Duvarlar örerek dünyadaki huzursuzluğun önüne geçemeyiz. Güçlü olmak adil olmaktır, insanlık normlarına uygun hareket etmek, gücünü güçsüzler karşısında kötüye kullanmamaktan geçiyor. Bunun için bölgemizde yaşanan savaşlarda Türkiye'nin ortaya koyduğu fedakarlığı, 3 milyon insana bağrını açtığı dikkate alınırsa bu noktada gelişmiş dünya ülkelerinin konuşmaktan fazla katkısı olmadığını görebiliriz.

"SURİYE'DE ÇÖZÜMÜN SÜREKLİ HALE GELMESİ EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Bölgesel ve küresel problemleri çözmek ülkelerin birinci sorumluluğudur. Türkiye bu anlamda sadece mültecileri misafir etmiyor, aynı zamanda Suriye'de devam eden savaşın sona ermesi için büyük insiyatifler alıyor. Ortaya koyduğumuz tutum bir çözümünde başlangıcı olmuştur. Bundan sonraki adım BM bünyesinde diğer paydaşlarında devreye girmesi ile Suriye'de çözümün sürekli hale gelmesi en büyük hedefimizdir.

GÜMRÜK BAKANI'NA TALİMAT

Bulgaristan sınırında bir şikayet var. Bizim tarafta kuyruklar oluşuyormuş. Dinlenme alanı istiyorlar. Rıfat Bey oradaki yeri genişletelim. Arsa, yer ne istiyorsanız verelim.

Taiomacılıktan lojistiğe geçen süreci yaşıyoruz. Limanlarda manuel kontrol tarihe karışıyor.

Deniz limanlarının ardından kara limanları da yapılmaya başlandı.

Bilgi toplumunda dünya ortalamasını geçtik, Avrupa ortalamasını yakaladık.''

Önümüzdeki aylarda Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar var. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri bize benzer ülkelerinkinden daha iyi durumda.

"KANUN ÇIKTIYSA UYGULAYACAKSINIZ"

1 Ocak itibareiyle Taşınır Rehni Kanunu'nu çıkardık. KOBİ'lerde teminat sorunu en büyük sorun. Taşınır malların, teminata konu olması çok büyük bir rahatlık. Bu bir devrimdir. Bazı bankaları görüyorum ki bunu anlamamışlar. Ne yazık ki bunlardan biri Kamu Bankası. Kardeşim kanun çıktıysa uygulayacaksanız! Bunun lamı cimi yok. Uygulamazsanız gereği ne ise yaparız. Malı mülkü, aynı nakdi... Ne varsa hepsi teminat. Biraz da siz taşın altına elinizi koyun.

Efendim dolar kurunda dalgalanma var. Şuraya bak, şu kepazeliği bak. Milleti yaşatmak varken bir tekmede ben vurayım. Şimdi ABD başkanı da oturdu yerine, kısa sürede her şey düzelecek. Dolar kurundaki dalgalanma bitecek.

Türkiye'nin ekonomik göstergeleri birçok ülkeden daha iyi durumda. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cüler ve BETÖ'cüler ittifak kurdu. Türkiye ekonomisi kötü olacak diye mücadele ediyorlar. Unutmasınlar, hazırın ardı tez gelir. Bu millet burunlarından getirecek.

"TÜRKİYE GÜMRÜKTE 15 YILDA ÇAĞ ATLADI"

Gümrükleme alanında Türkiye 15 yılda çağ atladı. İş bitmedi. Ticareti kolaylaştıracağız. Özellikle satarken daha kararlı olacağız, alırken nazı olacağız. Yani içeride yapılan malları dışarıdan almaya gerek yok. Yok, dışarıdan alman gerekiyorsa dışarıdan al, daha ucuzsa dışarıdan al, buna bir engel yok.''