Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vatandaşlara Hitap Etti
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden genel görüntü Külliye'de toplanan vatandaşlardan detaylar Bayraklardan görüntüler Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap etti.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden genel görüntü
Külliye'de toplanan vatandaşlardan detaylar
Bayraklardan görüntüler
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap etti.