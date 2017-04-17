Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vatandaşlara Hitap Etti

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden genel görüntü Külliye'de toplanan vatandaşlardan detaylar Bayraklardan görüntüler Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Vatandaşlara Hitap Etti

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden genel görüntü
Külliye'de toplanan vatandaşlardan detaylar
Bayraklardan görüntüler
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması ANKARA - Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitap etti.

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Binali Yıldırım, Ankara, Vatan