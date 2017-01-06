Başbakan Yıldırım Cuma Namazını Başyazıcıoğlu Camisi'nde Kıldı

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Söğütözü'ndeki Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı.



AK Parti Genel Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Yıldırım, cuma namazı için yürüyerek genel merkez binasının yakınındaki Başyazıcıoğlu Camisi'ne geldi.



Cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Yıldırım, yine yürüyerek parti genel merkezine geçti.



Başbakan Yıldırım'a AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Fatih Şahin ile milletvekilleri de eşlik etti.