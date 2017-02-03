Başbakan Yıldırım, Cuma Namazını Adana'da Kıldı- Ek Fotoğraflar

Başbakan Yıldırım, Cuma Namazını Adana'da Kıldı- Ek Fotoğraflar

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Adana, Namaz