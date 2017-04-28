Başbakan Yıldırım Cuma Namazı Çıkışında Konuştu
Başbakan Binali Yıldırım, “Bilindiği gibi 16 Mart’ta yapılan halk oylamasıyla birlikte,Cumhurbaşkanımızın AK Parti’ye, kurucusu olduğu ilk genel başkan olduğu partiye tekrar üye olmasının önünde bir engel kalmamıştır” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, "Bilindiği gibi 16 Mart'ta yapılan halk oylamasıyla birlikte,Cumhurbaşkanımızın AK Parti'ye, kurucusu olduğu ilk genel başkan olduğu partiye tekrar üye olmasının önünde bir engel kalmamıştır" dedi.
Dün, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu'na katılan Başbakan Binali Yıldırım, Cuma Namazını kılmak için aynı bölgedeki Mecek Cami'ne geldi. Başbakan Yıldırım'a, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani,Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer eşlik etti. Başbakan Yıldırım, cami bahçesinde kendisini hazır bekleyen gazetecilerle tokalaştıktan sonra camiye girdi. Camiye gelen tüm yollar bariyerlerle kapatılırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Cami çıkışında Başbakan Yıldırım, AK Parti'de alınan olağanüstü kongre kararını değerlendirdi. Başbakan Binali Yıldırım, "Cumanız mübarek olsun, bugün mübarek gün milletimizin cumasını tebrik ediyorum" diye konuştu. Başbakan Yıldırım,"2 Mayıs'ta Salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız, bu toplantıda da Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız. Bilindiği gibi 16 Mart'ta yapılan halk oylamasıyla birlikte,Cumhurbaşkanımızın AK Parti'ye, kurucusu olduğu ilk genel başkan olduğu partiye tekrar üye olmasının önünde bir engel kalmamıştır. Dolayısıyla 2 Mayıs'ta yapacağımız genel merkezdeki toplantıda kurucu genel başkanımız ve liderimiz,Cumhurbaşkanımızın üyelik girişimini yapmış olacağız. 21 Mayıs'ta da AK Parti'nin olağanüstü genel kongresini toplayacağız" açıklamasını yaptı.
Açıklamanın ardından Başbakan Yıldırım, camiden vatandaşları selamlayarak ayrıldı. Başbakan Yıldırım'ın gece geç saatlerde saatlerde İstanbul'a gitmesi bekleniyor.
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