Başbakan Yıldırım, Cuma Namazı Çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Parti Üyeliği Hakkında Konuştu

Başbakan Yıldırım, Cuma Namazı Çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Parti Üyeliği Hakkında Konuştu