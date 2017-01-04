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Başbakan Yıldırım, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı Kabul Etti

Başbakan Yıldırım, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı Kabul Etti

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Cumhuri·yetçi· Türk Parti·si· Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kabul etti.

Başbakan Yıldırım, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı Kabul Etti

Başbakan Binali Yıldırım, Kıbrıs Cumhuri·yetçi· Türk Parti·si· Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı kabul etti.

Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul 30 dakika sürdü. Kabulde, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş de yer aldı.

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