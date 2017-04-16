Başbakan Yıldırım, "Çıkacak sonuç ne olursa olsun başımızın tacıdır"

-"Bugün Türkiye'nin her köşesinde vatandaşlarımızı huzur içinde medeni bir şekilde tercihlerini yapıyorlar"



İZMİRBaşbakan Binali Yıldırım, İzmir Gölcükler Adnan Olcay Ortaokulu 1085 Nolu sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım, oy kullanma işleminin ardından okul çıkışında açıklamada bulundu.