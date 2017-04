Başbakan Yıldırım CHP'nin Parti Tüzüğündeki Gerçeği Açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin parti tüzüğünü incelediğini belirterek, "Parti meclisine 18 yaştan girsinler diye özel kontenjan koymuş. Yetmemiş 2011 seçim beyannamesinde bunlar seçimle yaşını 11'e düşüreceğiz demişler. Bunların ne konuştuğu, ne yaptığı belli değil" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.



Kütahya'daki mitingi sonrası Bilecik Cumhuriyet Meydanında halka hitap eden Başbakan Yıldırım, Avrupa'daki bazı ülkelerin anayasa değişikliğine karşı çıktığını hatırlattı. Yıldırım, "Eyvallah. Terör örgütleri karşı çıkıyor, Avrupa'daki bazı ülkeler de karşı çıkıyor. Sanki onların işi. Size ne be kardeşim size ne? Bu işin kararını Bilecik verir Bilecik. İşi gücü bırakmışlar bir de Türkçe öğreniyorlar Türkçe gazete basıyorlar. Zavallılara bak. Sen mi oy vereceksin sen mi? Bu anayasa değişikliğine aziz milletim oy verecek, onlar oy verecek. Onun için bu şer ittifakına en güzel cevabı pazar günü Bilecik verecek mi?" dedi.



"Bakın bir de Kılıçdaroğlu var evlere şenlik"



"Bakın bir de Kılıçdaroğlu var evlere şenlik" diyen Başbakan Yıldırım, "Bir gün yoldan geçerken kahveye uğruyor. Kahvecilere diyor ki, 'evet verirseniz kahveler kapanacak'. İnanıyor musunuz? Olmadı minibüsçülerin durağına gidiyor onlara yanaşıyor. Aman aman ha hayır verin, yoksa evet çıkarsa minibüs hatlarınız iptal olacak. Olmadı ne oluyor? Gidiyor bu sefer muhtarlarla. Muhtarlara diyor ki, 'eğer 16 Nisan evetle sonuçlanırsa bilin ki ertesi gün muhtarlıklar kapanacak'. İnanıyor musunuz? Sen çocuk mu kandırıyorsun. Kardeşim artık yalanlar aldı başını gitti. Biz 15 senede 350 kilometre tünel yaptık. Bunların yalanlarını uç uca koy 350 kilometreyi geçiyor. Her gün bir yalan. Her gün bir iftira. Her gün bir kafa karışıklığı. Bırakın kardeşim, milleti rahat bırakın. Hızlarını alamadılar ne dediler 'en son 15 Temmuz tiyatro, 15 Temmuz kontrollü darbe'. Bu millet, bu ülkenin Cumhurbaşkanına ateş edilirken sen neredeydin? Bu milletin evlatları bayrak ellerinde meydanlardayken sen neredeydin? İstediğini söylersen istemediğini işitirsin. Bunu bilmen lazım" ifadelerini kullandı.



"Bunların ne konuştuğu, ne yaptığı belli değil"



Başbakan Yıldırım, CHP'nin parti tüzüğünü incelediğini belirterek, şöyle devam etti:



"Şimdi Kılıçdaroğlu, 18 yaşındakilere seçilme hakkını neden veriyoruz? 9,5 milyon gence siyaseti çok görüyor. Ama bilmiyor ki o gençler 15 Temmuz'da meydanlardaydı. Bu bayrağı indirmedi, ezanları dindirmedi. O gençler ser verdiler bayrağı vermediler. O gençler, 39 tane şehit veriler o gece. Sen nasıl bu gençlere nasıl böyle siyasette mundar olmasın diyebilirsin. Ama ne söyledikleri ne yaptıkları belli değil. Şimdi 18 yaş siyasete girmesin diyorlar ya. Parti tüzüklerine baktım. Parti meclisine 18 yaştan girsinler diye özel kontenjan koymuş. Yetmemiş 2011 seçim beyannamesinde bunlar seçimle yaşını 11'e düşüreceğiz demişler. O da yetmemiş bak bak şaşkınlığa bak; bunların bir milletvekili Meclise kanun teklifi vermiş. Orada da diyor ki seçilme yaşı 18 olsun. Bunların ne konuştuğu, ne yaptığı belli değil. Dağıtmışlar bunlar dağıtmışlar. Şanzıman dağılmış araba yürümüyor 82 model. Orada kalmışlar. Halbuki kaymak gibi yollar var. Bölünmüş yollar var. Bırak artık 82 model darbe anayasasını. Modern Türkiye'nin anayasası yapılıyor. Sen de gel sen de katıl."



"Biz MHP ile beraber bu yola çıktık"



Konuşmasında "Biz MHP ile beraber bu yola çıktık" ifadelerini kullanan Yıldırım, şunları söyledi;



"Çünkü önce milletim ve memleketim sonra partim diyerek. Biz milliyetçi, ülkücü kardeşlerimizle beraber yola çıktık. Bu anayasası meclisten geçirdik, şimdi sizin önünüze getirdik. Siz düşünüyor musunuz ki? FETÖ'nün, PKK'nın, Türkiye düşmanlarının hayır dediği yerde milliyetçi ve ülkücü kardeşlerimiz onlarla birlikte harekete edecek. Bu milliyetçilere hakarettir. Milliyetçiler, AK Parti bu memleketi seven hangi partiden olursa olsun Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak, Türkiye'de darbeler devrini artık sonlandıracak bu büyük reforma pazar günü hep birlikte evet diyeceğiz. İçeride ve dışarıda düşmanlarımıza da gereken dersi, gereken cevabı vereceğiz." - BİLECİK