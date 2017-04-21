Başbakan Yıldırım: "(Chp'nin Halk Oylamasına İlişkin Danıştayda Dava Açma Kararı) Millete Gittik....

Başbakan Yıldırım: "(CHP'nin halk oylamasına ilişkin Danıştayda dava açma kararı) Millete gittik. Kararı millet verdi. Milletin kararını mahkemelerde şikayetle düzeltmek, demokrasinin bir yolu değildir. Ama tabii ki itiraz hakkını herkes, sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, herkes kullanma durumundadır. Kullanmak isterse buna diyecek bir şeyimiz yoktur. Ama millet sözünü söylemiştir."