Başbakan Yıldırım: "(Chp'nin Halk Oylamasına İlişkin Danıştayda Dava Açma Kararı) Yüksek Seçim...

Başbakan Yıldırım: "(CHP'nin halk oylamasına ilişkin Danıştayda dava açma kararı) Yüksek Seçim Kurulu yapılan her seçimle ilgili itirazları karara bağlar ve mesele biter. Seçimler konusunda Yüksek Seçim Kurulunun verdiği karar kesindir. Bunun üzerine herhangi bir yargı yolu yoktur. Ama buna rağmen gidebilirler mi? Evet tabii gidebilirler. İstedikleri yere gidebilirler. Neticede, milletin kararının üzerine hiçbir mahkeme bir karar ihdas edemez."