Başbakan Yıldırım: "Chp Ana Muhalefet Partisi Olarak Maalesef Bu Kampanya Döneminde Iyi Bir Sınav...

- Erzincanlılar Buluşma programı AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen Erzincanlılar Buluşma programına katılarak konuşma yaptı.

Başbakan Yıldırım: 'Chp Ana Muhalefet Partisi Olarak Maalesef Bu Kampanya Döneminde Iyi Bir Sınav...

- Erzincanlılar Buluşma programı
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları
İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen Erzincanlılar Buluşma programına katılarak konuşma yaptı.

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