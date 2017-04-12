Başbakan Yıldırım: "Chp Ana Muhalefet Partisi Olarak Maalesef Bu Kampanya Döneminde Iyi Bir Sınav...
- Erzincanlılar Buluşma programı AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen Erzincanlılar Buluşma programına katılarak konuşma yaptı.
- Erzincanlılar Buluşma programı
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları
İSTANBUL - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen Erzincanlılar Buluşma programına katılarak konuşma yaptı.
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