Başbakan Yıldırım: 'Chp, 27 Mayıs'ın Mimarlarındandır'- Aydın

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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları AYDIN - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti tarafından Aydın İstasyon Meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.