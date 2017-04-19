Başbakan Yıldırım: "Çeşitli İletişim Mecraları Kullanılarak İnsanları Sokağa Davet Etmek, Sonuçları...

Başbakan Yıldırım: "Çeşitli iletişim mecraları kullanılarak insanları sokağa davet etmek, sonuçları tanımamak asla ve asla kabul edilemez. Milletin iradesine saygı duyduğunu ifade etmek yerine, sandıktan çıkan sonuca gölge düşürme çabası boştur, anlamsızdır, faydasızdır. Bu en başta oy veren vatandaşlarımıza yapılmış çok büyük ayıptır ve haksızlıktır."