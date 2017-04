Başbakan Yıldırım Canlı Yayında

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ ile mücadele konusunda, "Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Bu, çok karmaşık bir yapı. İlişkileri, ilişki ağı, günden güne daha çözülmemiş ilişkiler var. Şu ara çok önemli bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin sonuçları, FETÖ ile mücadelede bize ciddi imkan sağlayacak. İşin seyri değişecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek, bu kadar söyleyeyim." dedi.



Yıldırım, Beyaz TV'de canlı yayınlanan "Referandum Özel" programında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



FETÖ ile mücadele konusundaki son durum ve bu konuyla ilgili herhangi bir yol haritası olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, bu konuda izlenecek yolun belli olduğunu, devlet içinde bir kalıntılarının kalmayacağını söyledi.



FETÖ'nün devlet, yargı, ordu, polis içerisindeki ve ticari hayattaki uzantılarının tamamen yok edileceğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:



"Bütün alanlarda devletin içerisine bir kanser hücresi gibi girmiş bu yapı tamamen temizlenecek. Burada herhangi bir gevşeme söz konusu değil. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar 27 ilde 126 dava açıldı, görülüyor. Ayrıca bugüne kadar 30 bin 292 FETÖ mensubu görevden uzaklaştırılmış, 96 bin 764 kişi memuriyetten çıkarılmış ve 21 bin 803 kişi de düzeltici işlemle görevlerine iade edilmiş. Toplam şu anda açığa alınan ve memuriyetten çıkarılanların sayısı 127 bin 56. Ayrıca bölücü terör örgütüyle ilgili de benzer bir çalışma var. Yani PKK ve DHKP-C'yi kastediyorum. Görevden uzaklaştırma 145 kişi, görevden çıkarma 3 bin 494 kişi, toplam 3 bin 639 kişi, göreve iade edilen 11 bin 130 kişi.



Baştan beri söylediğimiz bir şey var. Bu, çok karmaşık bir yapı. İlişkileri, ilişki ağı, günden güne daha çözülmemiş ilişkiler var. Şu ara çok önemli bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin sonuçları, FETÖ ile mücadelede bize ciddi imkan sağlayacak. İşin seyri değişecek. Bunlarla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek, bu kadar söyleyeyim."



"Yaşla kuru aynı anda yanmayacak"



Başbakan Yıldırım, bu konuda "Yaşla kuru aynı anda yanmacak, suçluyla suçsuz birbirinden ayırt edilecek" şeklinde ölçüyü belirlediklerini ifade ederek, ancak FETÖ'nün ilişkilerinin şeffaf olmaması dolayısıyla zorluklarla karşılaşıldığını, bazı yanlışların olabileceğinin altını çizdi.



Bunu düzeltmek için bir Kanun Hükmünde Kararname çıkardıklarını hatırlatan Yıldırım, buna göre itirazları değerlendirecek 7 kişiden oluşan bir komisyon oluştuğunu söyledi.



Bu komisyondaki 7 kişilik heyette Başbakanlıktan, İçişleri ve Adalet bakanlıklarından, Yargıtay ve Danıştay'dan kişilerin olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bu heyet bütün bu itirazları yeni baştan ele alacak, değerlendirecek ve karara bağlayacak. Karar, diyelim ki yapılan 'görevden uzaklaştırma veyahut memuriyetten çıkarma işlemi' doğruysa bu sefer şikayetçi, itiraz edenin mahkemeye gitme hakkı doğacak, yargı yolu açılacak. Şu anda yargı yolu açık değil, dolayısıyla bir şey yapamıyorlar. Eğer bu itiraz sonucu yanlış bir işlem, haksızlık yapılmış olduğu tespit edilince zaten görevine dönecek, hakları iade olacak. Böylece artık hak arama yolu başlamış olacak. Türkiye bir hukuk devleti bunun da gereğinin yapılması lazım. Böyle şikayetler alıyoruz ama yaşadığımız travma, yaşadığımız felaket çok büyük olduğu için burada dikkatli olmamız lazım. Beyanlara göre 'ben suçsuzum, yaptım, yapmadım' diye buna göre karar vermeyiz. Bunun mutlaka eldeki deliller, bilgilerle detaylı incelenmesi lazım. Aksi halde tekrar büyük bir tehlikeyle yüzleşebiliriz. Bunu da yapmaya hakkımız yok diye düşünüyorum."



"FETÖ'cülerin ağzıyla konuşmaya başladı"



Binali Yıldırım, "15 Temmuz ruhundan Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe'ye gelindi, buna neyin sebebiyet verdiğini düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.



15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğüne dikkati çeken Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun telefonda "Bu iş nedir, ne değildir anlamaya çalıştığını" aktardığını, kendilerinin de "Bunun bir kalkışma olduğunu, Silahlı Kuvvetlerin emir komuta içerisinde giriştiği bir darbe olmadığını, ülkeyi ve demokrasiyi korumak için ucunda ölümde olsa mücadele edeceklerini" söylediğini aktardı.



Kılıçdaroğlu'nun da "Sizin yanınızdayız, hükümetin yanındayız, bu kabul edilemez." dediğini anlatan Yıldırım, şunları söyledi:



"Daha sonra Yenikapı'ya da geldi. Yenikapı'da da bir dayanışma ruhuyla bizimle beraber oldu. Sonra ne olduysa oldu yavaş yavaş böyle FETÖ'cülerin ağzıyla konuşmaya başladı. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Neden bunu yapıyor? Doğrusu bunu da anlayabilmiş değilim ama neden yaparsa yapsın şehitlerimizin ruhu inciniyor, şehit yakınlarımızı üzülüyor, gazilerimiz bu işten fevkalade rahatsız oluyor. İnsanlar canlarını verdi, sakat kaldı, yaralandı. Şu Meclise bombaları atan uçaklardan buna nasıl tiyatro, nasıl 'kontrollü darbe' dersiniz. Kim bu ülkenin uçağını, helikopterini, tankını, topunu, tüfeğini 'git sivil insanları öldür' der. Böyle bir şeyi kim söyleyebilir, bu akla ziyan bir şeydir. Bir haller oluyor Sayın Kılıçdaroğlu'na. Böyle bir şey olamaz. Bu büyük bir infial oluşturdu toplumda. Bu yanlışı derhal düzeltmesi lazım. En azından şehit yakınlarından ve gazilerimizden özür dilemesi lazım. Yanlış anlaşıldığını ifade etmesi lazım."



Millet olarak o gece bir ölüm kalım mücadelesi verildiğini vurgulayan Yıldırım, vatandaşın memleket sevdasıyla meydanlara inerek göğsünü siber ettiğini hatırlattı.



Tüm bunlar yaşanmışken buna "bir tiyatro, bir kontrollü darbe" demenin çok yanlış olduğunun altını çizen Yıldırım, "Bir akıl tutulması diye düşünüyorum yahut da bir ihtimalde belki de bir diyet borcu var. Bunu düşünmek istemiyorum ama varsa da bunu da toplumun bilme ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.



"Vurur yüze ifadesi geçerli"



Başbakan Yıldırım, önceki seçimde kendisinin "vurur yüze ifadesi" sloganını kullandığını, bu döneme dair bir sloganının olup olmadığının sorulması üzerine, "Tabii ki her seferinde vurur yüze ifadesi geçerli. Mutlaka var ama onu pazar akşamı söyleyeyim." dedi.



Her şeyin Türkiye için olduğunu ifade eden Yıldırım, "Her şey milletimiz için, milletimizin huzuru, kardeşliği için, daha zengin bir Türkiye için, 2023 hedeflerini yakalamış bir Türkiye için, gençlerimiz, kadınlarımız, geleceğimiz için. Bütün çabamız ülkemizin dünya gelişmiş ülkeleri arasında o şanlı yerini alabilmesi için. Bütün çabamız, gayretimiz bu. Bizim insanımıza, milletimize kötülük yapmak aklımızın köşesinden geçmez. 15 yıldır siyaset yapıyoruz, siyasetimizin tek amacı var, millete hizmet, kalıcı eserler yapmak, bunun için çalışıyoruz. Milletimiz bunu takdir edecek. Ona göre de kararını verecek." diye konuştu.



Halk oylamasından "evet" çıkarsa balkon konuşması yapıp yapmayacağına ilişkin olarak da Yıldırım, önce bir sonuçları görmek istediğini söyledi.



Başbakan Yıldırım, vatandaşların pazar günü sandığa huzur ve kardeşlik içerisinde giderek tercihlerini yapmasını ve 17 Nisan sabahı da yeni aydınlık geleceği olan bir Türkiye'ye başlama dileğinde bulundu.



(Bitti)