Başbakan Yıldırım Canlı Yayında

Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim iddialarına ilişkin "Bu mümkün ama seçimi belirleyen ülkenin şartlarıdır. Ülkede işler yolunda gidiyorsa, vatandaş memnunsa durup dururken seçim yapmanın siyasi bir bedeli olur. Seçim hakkı Meclisindir, her zaman seçim kararı alabilir ama alması için şartların oluşması lazım. Ülkede terörün azması lazım, güvenlik sorunu çıkması lazım, ekonomik kriz olması lazım. Ülkeyi yönetme sorunların had safhaya çıkması lazım. Tehditlerin artması lazım. Bunların hiçbiri ortada yokken durup dururken niye seçime gidilsin." dedi.



Yıldırım, Beyaz TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisinde bir sınırlama olup olmayacağının sorulması üzerine Yıldırım, yeni sistemde kanunların ve cumhurbaşkanlığı kararnamesinin bulunacağını söyledi. Cumhurbaşkanı kararnamesinin, mevcut Bakanlar Kurulu kararnamesine benzetilebileceğini dile getiren Yıldırım, cumhurbaşkanının idari konularda kararname çıkaracağını, temel haklar, kişi hak ve ödevleri, kanunda açıkça belirtilen ve anayasada kanunla düzenlemesi öngörülen konularda kararname çıkaramayacağını söyledi.



Aynı konuda çıkan kanun ile kararname arasında bir uyuşmazlık olursa kanunun geçerli olacağını ifade eden Yıldırım, kararnamenin bu kadar gözde büyütülmemesi gerektiğini dile getirdi.



"Hayır çıkarsa erken seçim olur mu?" sorusu üzerine Yıldırım, "Nereden çıkmış? Bugün böyle kuzu gibi mülayim davranan anamuhalefet, öyle birtakım şeylere girebilir. Bu mümkün ama seçimi belirleyen ülkenin şartlarıdır. Ülkede işler yolunda gidiyorsa, vatandaş memnunsa durup dururken seçim yapmanın siyasi bir bedeli olur. Seçim hakkı Meclisindir, her zaman seçim kararı alabilir ama alması için şartların oluşması lazım. Ülkede terörün azması, güvenlik sorunu çıkması, ekonomik kriz olması, ülkeyi yönetme sorunlarının had safhaya çıkması, tehditlerin artması lazım. Bunların hiçbiri ortada yokken durup dururken niye seçime gidilsin?" ifadelerini kullandı.



"Halkoylaması sonrası Bakanlar Kurulunda değişiklik olabilir deniliyor, hatta MHP'li bakanların kabinede yer alabileceği söyleniyor" ifadesinin kullanılması üzerine Yıldırım, "Bir kere öyle bir şey yok. İkincisi, öyle bir konumuz, gündemimiz yok, konuşmamız da yok. Bunu net söyleyeyim. Bakanlar Kurulu meselesi... Zaman zaman iktidar kan tazeleme yapar. Bu 65'inci hükümette de oldu. Gelecek zaman içerisinde de olabilir. Bu her zaman mümkün. Sayın Cumhurbaşkanımızla istişare ederiz, uygun görülen zaman ve zeminde olabilir. Yani hiç olmayacak, hemen yarın olacak diye bir şey söylememiz doğru olmaz." değerlendirmesinde bulundu.



Terörle mücadele kesintisiz sürecek



Yıldırım, terör operasyonlarına ilişkin soru üzerine Yıldırım, terörle mücadelede zerre kadar bir gevşeme olmayacağının altını çizdi.



Terörün sonu gelinceye, ülkenin gündeminden çıkıncaya kadar terörle mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Yıldırım, mücadeleye hiç ara vermediklerinin altını çizdi.



Hangi adımlar atılacağının operasyonel konular olduğuna işaret eden Yıldırım, "Bunu şimdiden davul zurna ile ilan edecek halimiz yok. Bu bir güvenlik meselesi. Detayları vermem, uygun olmaz. Ama kesintisiz sürecek. Yapılacak işler var. Milletimiz rahat olsun bu terör belasını, Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya veya en alt sıralara düşürmeye kararlıyız, bunun gereğini de yapacağız."açıklamasını yaptı.



"Fırat Kalkanı'nda bundan sonraki nokta ne olur? YPG bir oldubittiye getirmeye çalışırsa, Ankara'nın tutumu ne olur?" sorusuna karşılık Yıldırım, "Bizim tutumumuz çok net. Ülkemizin güvenliğine, toprak bütünlüğüne, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik nereden tehdit gelirse gelsin, kimden tehdit gelirse gelsin gereğini yaparız, karşılığını veririz." yanıtını verdi.



16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin AB üyeliği konusunda yeni bir adım atılıp atılmayacağı sorusu üzerine Yıldırım, son bir yılda AB ile ilişkilerin iyi gitmediğini, ciddi sorunların bulunduğunu söyledi.



Yıldırım, "16 Nisan halkoylamasından sonra tekrar bu konuyu karşılıklı olarak ele alacağız ve bundan sonraki yol haritamızı belirleyeceğiz." ifadelerini kulandı.



Avrupa'nın halk oylaması sürecinde iyi bir sınav verdiğine dikkati çeken Yıldırım, terör örgütlerine kapıların sonuna kadar açılması ve her türlü imkanın sağlanmasının dostane olmadığını belirterek, bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı.



(Sürecek)