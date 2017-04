Başbakan Yıldırım Canlı Yayında

Başbakan Binali Yıldırım, "Halk oylamasının sonucunu zaten küresel uzmanlar, değerlendirme kuruluşları satın almış vaziyette. Borsa yükseliyor, Türkiye'ye yatırım çağrısı yapıyorlar. Bir yandan da günah çıkarıyorlar. 15 Temmuz'dan sonra notu düşüren, Türkiye'nin görünümünü kötü olarak ilan edenler, Türkiye'deki, ekonomideki gelişmeleri gördüler." dedi.



Yıldırım, Beyaz TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



Tek parti iktidarlarında ekonomide büyümenin hızlı olduğunu, koalisyon dönemlerinde ise Türkiye'nin kazandıklarını kaybettiğini ifade eden Binali Yıldırım, Bolu Tüneli'nin 11 hükümet, 22 bakan eskittiğini, göreve geldikten 2 sene sonra tüneli tamamladıklarını söyledi.



"Geçmişte olanaksızlıklar vardı. Şahsi olarak yaşadığınız unutamadığınız 'ne günlerdi' dediğiniz anılarınız var mıydı?" sorusu üzerine Yıldırım, "Çok var. Lise öğrencisiydim, TRT'den, 'Ulukışla-Pozantı yolunda yol çalışmaları nedeniyle trafikte aksaklık yaşanmaktadır. Sürücülerin takoz ve çekme halatı bulundurmaları gerekmektedir' anonsu yapılırdı. Bunu dinleyerek geçti hayatımız. Yıllarca 'Türkiye'ye hızlı tren gelecek' diye seçim vaatleri dinledik." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, Eskişehir'de bir programda konuşurken 60 yaş üzerinde birinin "Bakanım, bakanım, daha önce niye gelmedin? Ben kamyoncuyken Pozantı-Kemerhisar-Ulukışla'da ömür tükettim, o yollar beni tüketti, ne canlar yandı, keşke daha önce gelseydin." dediğini anımsattı.



"Yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor"



Bugün 300 kilometrenin üzerindeki Ankara-Niğde Otoyolu'nun ihalesinin yapıldığını, 5 teklifin geldiğin anlatan Yıldırım, en az süreyi verenlerin ihaleyi kazanacağını belirtti.



İhaleye ilişkin henüz karar verilmediğini anlatan Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"11 yıl 10 ay 17 gün teklif veren var. Buna yapım süresi de dahil. 4 milyar yatırım yapacak, 300 kilometre otoyol, 3 şerit geliş, 3 şerit gidiş. Bunu da yapımı dahil 12 yıl işletecek. 4 sene bunun yapımı sürer. 8 yılda 4 milyar yatırım yapacak ve otoyolu da size bırakacak. İş yapmak bu. Yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor. Halk oylamasının sonucunu zaten küresel uzmanlar, değerlendirme kuruluşları satın almış vaziyette. Borsa yükseliyor, Türkiye'ye yatırım çağrısı yapıyorlar. Bir yandan da günah çıkarıyorlar. 15 Temmuz'dan sonra notu düşüren, Türkiye'nin görünümünü kötü olarak ilan edenler, Türkiye'deki, ekonomideki gelişmeleri gördüler. Şimdi, 'Türkiye'nin nisandan itibaren ekonomik göstergeleri çok iyi olacak, iç ve dış yatırımcılar Türkiye'ye yatırım yapmaya devam etsin' diye açıklama yapıyorlar. Fikirlerini değiştirdiler ama biz bu sürede çok tedbir aldık."



Yıldırım, mobilyada ve beyaz eşyada KDV indirimi yaptıklarını, bu indirimi eylül sonuna kadar uzattıklarını dile getirdi.



30 Haziran 2016 sonrasına ait prim ve vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasının yapılmadığını, darbeden sonra işletmelerin sıkıntıya düştüğünü anlatan Binali Yıldırım, bunun içinde bir düzenleme yapacaklarını vatandaşa müjdelediklerini aktardı.



Yıldırım, "Yargı bağımsızlığı elden gidiyor mu? Yargı tek kişinin kontrolüne mi giriyor?" şeklindeki soru üzerine, anayasa değişikliğinin ilk maddesinin "Yargı, bağımsız ve tarafsızdır" olduğunu hatırlattı.



"Bürokrasi seçerse bağımsız, millet seçerse bağımlı oluyor"



"Yargı bağımsızlığı elden gidiyor" diyenlerin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yeniden yapılandırılmasını öne sürdüklerine dikkati çeken Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:



"Mevcut HSYK'nın yapısında 22 üye var, adı da HSYK. Bunu Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) yapıyoruz. Yüksek'e lüzum yok, herkes başına bir 'yüksek' koyuyor. Gereksiz bir şey. Hakimler Savcılar Kurulu. 22 olan üye sayısı 13'e düşürülüyor. Yeni sistemde cumhurbaşkanı 4 üye seçiyor, 7 üye de Meclis seçiyor. Meclis kimin? Milletin. Milletin seçtikleri HSK'nın üyelerini seçiyor. Kaldı ki HSK mahkeme değil, suçluları yargılamıyor. HSK hakim ve savcıların atamalarını yapıyor, disiplin soruşturması yapıyor ve özlük haklarına bakıyor. Şimdi, siz Meclis'in seçtirmesine 'yargı tarafsızlığı elden gidiyor' diyeceksiniz. Hakim ve savcıların kendi arasından seçim yaparak seçmesine de 'yargı bağımsızlığı' diyeceksiniz. Bürokrasi seçerse bağımsız, millet seçerse bağımlı oluyor. Bu demokrasiye inanmamaktır. Bu dönüşümden amaçlanan yargının kendi içinde, daha önce kötü tecrübe ettiğimiz bir takım yapılanmalara gitmesini önlemek. Yargı milletin yapısı olacak, milletin temsilcileri eliyle olacak."



"Her halükarda oturup anlaşacaklar"



Yıldırım, "Cumhurbaşkanı ile Mecliste farklı bir düşünen çoğunluk olması sistemi kilitler mi?" sorusuna karşılık, herhangi bir kilitleme olmayacağı, bu değişikliğin ona da çözüm götürdüğü cevabını verdi.



Anayasa değişikliğini hazırlayanların bunu düşünerek, buna karşı tedbir aldığının altını çizen Binali Yıldırım, "Bunun tedbiri ne? Karşılıklı seçim yenileme. Cumhurbaşkanı seçime gidiyor, o gidince Meclis de gidiyor. Aynı anda seçimler yapılıyor. 5 yılda bir 2 seçim yapılıyor. Dolayısıyla böyle bir anlaşmazlıkta cumhurbaşkanı seçim kararı alabilir. Seçime gidince kendi dönemi de gidiyor, Meclisi de seçime götürüyor. O halde, seçim olmuş, 3-5 ay geçmiş, tekrar seçime gitmeyi kim göze alabilir? Alamaz. Niye? Geri gelme garantisi yok. Millet, 'Bu çocuk oyuncağı mı kardeşim, biz sizi seçtik, oturun, anlaşın' der. Bu karşılıklı seçime götürme işi uzlaşmayı sağlamak, krizi aşmak için konmuş bir maddedir. Aynı şeyi Meclis de yapabilir. Her halükarda oturup anlaşacaklar, 5 yılı güzel güzel, kardeş kardeş geçirecekler." değerlendirmesinde bulundu.



"Her halükarda sandıktan tek başına iktidar çıkacak"



Yıldırım, cumhurbaşkanının kaç yardımcısının olacağının sorulması üzerine, bir veya daha fazla olabileceğini, bunun cumhurbaşkanının takdirinde olduğunu, anayasanın buna imkan verdiğini anlattı.



Türkiye'nin bir yönetim geleneği ve teamülleri olduğuna işaret eden Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bugünkü anayasada Bakanlar Kurulu'nun kaç bakandan oluşacağı yazmıyor. Bir tane başbakan diyor ama bakan sayısı vermiyor. Vermiyor diye bugüne kadar hükümetler 100-200 bakan mı atadı? En fazla DSP koalisyonu dönemindeydi, 36 bakana çıktılar. Biz geldik indirdik. Şu anda 25 bakan var ve bu sayının daha da aşağı çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gelişmiş ülkelerde bakan sayısı azaltılır, yetki devri yapılır. Az gelişmiş ülkelerde ise bakan sayısı artar. Bakan sayısının artmasının sebebi, tek başına iktidar yoksa anlaşabilmek için. Bakan sayısını artırarak bir çözüm buluyorlar. Bu sistem onu ortadan kaldırıyor. Her halükarda sandıktan tek başına iktidar çıkacak."



"Canının istediği kişiyi seçerse hesabını öder"



Yıldırım, "Cumhurbaşkanı yardımcısında hangi kriterler aranacak" şeklinde soru üzerine, "Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olması yeterli ama cumhurbaşkanı seçeceği başkan yardımcısını mutlaka dikkatle seçecektir. Neden? İşlerin büyük kısmını başkan yardımcısı yapacak. Bir sonraki seçimde başarılı olması için ehliyetli insanları seçmesi lazım. Canının istediği kişiyi seçerse hesabını öder. Böyle bir şey olur mu? Bunlar, olmayan şeyler üzerinden bir takım gerekçeler üretip insanların kafasını karıştırmak. Başka bir amacı yok bunların." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)