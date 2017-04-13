Başbakan Yıldırım Canlı Yayında

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nün yeni kalkışma içerisine gireceği söylentilerine ilişkin, "Şimdi bakın bunlar böyle gizemli laflar, şifreli laflar, milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Millet rahat olsun, biz nöbetteyiz. Millet işine gücüne baksın. Onlar yerine biz nöbet tutuyoruz." dedi.



Yıldırım, TGRT Haber'de canlı yayınlanan "Referandum Özel" programında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



FETÖ ile mücadeleye dair 17 Nisan'dan sonra farklı bir projeksiyon olup olmayacağı ve yargı sürecine ilişkin soru üzerine Yıldırım, bu konuda 27 ilde 100'den fazla dava açıldığını ve kısa sürede de ilk kararların çıkmaya başlayacağını ifade etti.



"Sosyal medya üzerinden dönem dönem FETÖ'nün yeni darbe girişimleri olacağı anlamı çıkarılan propagandalar yapıldığına" ilişkin hatırlatma üzerine bu konuya değinen Yıldırım, şunları söyledi:



"Şimdi bakın bunlar böyle gizemli laflar, şifreli laflar, milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Millet rahat olsun, biz nöbetteyiz. Millet işine gücüne baksın. Onlar yerine biz nöbet tutuyoruz. Onlar nöbetini tuttu, demokrasiyi kurtardı, bayrağı düşürmedi. 15 Temmuz'da ve devam eden 27 günde gerekeni yaptılar. Şimdiki durum, hükümet iş başındadır, kurumlar görevinin başındadır. Bu ve buna benzer dedikoduları yapmaya devam edecekler, bunu da biliyoruz. Amaçları milleti tedirgin etmek, milletin içine korku salmak ve böylece kendi gayrimeşru emellerini gerçekleştirmeye çalışmak ama o iş bitmiştir yani sonuna kadar gidilecek."



Avrupa'dan yapılan "hayır" değerlendirmeleri



Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasında "hayır" sonucu çıkmasına ilişkin Avrupa'dan tahmin ve buna dayalı değerlendirmeler yapıldığının hatırlatılması üzerine, "Avrupa'dan hayır gelmez." ifadesini kullandı.



Avrupa'nın bu süreçte bütün değerlerini yerle bir ettiğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin düşmanı ne kadar terör örgütü varsa onlara alan açtı. Bizim kampanyamıza da engel oldu. Şöyle söyleyeyim 'evet'in suyu mu çıktı? Evet varken niye 'hayır'ı konuşuyoruz? Evet daha güzel. En güzel işler evetle başlar. Milletimize güveniyoruz, 'evet' çıkacağına da inanıyoruz. Şimdi kabuller yapıp onun üzerinden senaryolar üretmenin anlamı yok. Pazar gününü görelim. Sandıklar kapansın, sonuçlar çıksın. Ne dedik, 'Hayır da verirse evet de verirse başımız gözümüz üstüne.' Söz de karar da milletin. O kararı görelim."



"CHP 'kuzu taktiği' uyguluyor"



Yıldırım, CHP'nin bu kampanya döneminde "hayır" çıkarabilmek için farklı bir taktik uyguladığını belirtti.



CHP'nin "kuzu taktiği"yle kampanyasını yürüttüğünü dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bu kuzu taktiği, böyle masum, mülayim, efendim çok sert olmayan eskisi gibi... (Eskiden) Cumhurbaşkanı'na çatar, bize çatar bilmem ne... (Şimdi) Hatta beni korumaya bile çalışıyorlar. 'Biz Başbakan'ı beğeniyoruz, seviyoruz. Onun için gitmesini istemiyoruz' gibi birtakım toplumun hislerine hitap ediyor, aklı sıra milleti ikna edecek. Kardeşim sen bırak benim koltuğumu, ben koltuk meraklısı değilim. Ben memleket, millet sevdalısıyım. Eğer milletimin faydasına bir iş olacaksa bizim için makamlar önemli değil. Ben, bu iş ülkenin, milletin yararına olduğu için bu kadar canla başla çalışıyorum. Bencil olamayız, bencilik yapamayız. Milletimizin, gençlerimizin geleceği söz konusu. Yaşadığımız 15 Temmuz, bunu yok sayamayız. Onun için CHP'nin asıl eski kodlarına dönüp dönmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz."



Başbakan Yıldırım, halk oylamasından "evet" çıkması halinde Kılıçdaroğlu'nun görevinde kalıp kalamayacağı tartışmalarına ilişkin, "Ben o konulara karışmam, kendi parti meselesi ama tabii ki delegelerin vereceği karardır. Kemal Bey de herhalde o konuda işi sağlam tutuyor." yorumunu yaptı.



(Bitti)