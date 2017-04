Başbakan Yıldırım Canlı Yayında

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğinin MHP tabanında karşılık bulmadığı iddialarına ilişkin, "Hiçbir milliyetçinin, vatan millet bayrak sevdası olan hiçbir vatan evladının, terör örgütlerinin çizgisine düşeceğine ihtimal vermiyorum." dedi.



Binali Yıldırım, TGRT Haber'de canlı yayınlanan "Referandum Özel" programında soruları yanıtladı.



Anayasa değişikliğinin TBMM'de MHP ile hazırlanmasına rağmen bu partinin tabanının buna destek vermediği, "hayır" oyu kullanacağı iddialarına yanıt veren Yıldırım, "Hiçbir ülkücü, milliyetçi, vatanını, milletini seven, ülkesini seven, ülkesinin birliğini beraberliğini canından önemli bilen hiçbir milliyetçi ülkücü kardeşimiz PKK terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün safında yer almaz, bunu çok açık söylüyorum." ifadesini kullandı.



Yıldırım, ülkücülerin, milliyetçilerin temel prensibinin önce ülke ve millet, sonra kendi nefisleri olduğunu söyledi. Ülkücülerin, milliyetçilerin bunu görerek ona göre karar vereceğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:



"Yani MHP, bu ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini en önde savunan parti. Üniter yapının korunması, Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinin kesintisiz devam etmesini ısrarla takip eden, bu konuda her zaman bize destek veren bir parti. MHP'den, MHP'ye gönül vermiş, ülkücü, milliyetçi kardeşlerimizden hatta Büyük Birlik Partisi alperen kardeşlerimizden nasıl böyle bir şey bekliyorsunuz? Böyle bir şeye ben ihtimal vermiyorum ama FETÖ maalesef her yere sızıyor yani maalesef ülkücüler ve milliyetçi kesim içerisinde de bütün partilerde olduğu gibi bir alan açmaya çalışıyor, böyle bir gayretleri var ama hiçbir milliyetçinin, vatan millet bayrak sevdası olan hiçbir vatan evladının, terör örgütlerinin çizgisine düşeceğine ihtimal vermiyorum."



15 Temmuz gecesi yaşananlar



Başbakan Binali Yıldırım'a, 15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumuyla ilgili tartışmalar ve onun "Asıl o gece Başbakan neredeydi?" sorusu hatırlatıldı.



Kılıçdaroğlu'nun o gece nerede olduğunun bilindiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde geceyi geçirdiğini biliyoruz ama o gece Recep Tayyip Erdoğan ve bu ülkenin başbakanı, o darbeyi bastırmak için ölümü göze aldı, saldırıya da uğradı, ateş de edildi. Başbakan'a da ateş edildi, Cumhurbaşkanı'na da edildi. Bizim nerede olduğumuzun yüzlerce şahidi var. Yaptıklarımızın da onlarca şahidi var. Onun hesabını biz fazlasıyla milletimize verdik, o geceyi dolu dolu geçirdik ve o alçakların, bu alçakça saldırılarının önlenmesi için yapılması gereken her şeyi yaptık. Hayatımızı da ortaya koyduk. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, biz, milletvekillerimiz, bakanlarımız ve her şeyden önemlisi milletimiz... Savcılarımızı, polislerimizi de unutmayalım, onları da unutmayalım. Medya da iyi iş gördü. Medya hiçbir telkin olmadan ülkeye sahip çıktı, hakkını teslim etmemiz lazım. Şimdi bu polemiğe, tartışmaya girersek Sayın Kılıçdaroğlu çok şey kaybeder."



O geceki görüşme



Yıldırım, darbe girişimi sırasında Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediğine ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı:



"Görüştüm evet. Beni aramış görüşemedik, sonra kendisini aradım. Bana dediği şey şudur; 'Biz ne yapabiliriz? Bu bir darbedir.' Ben de dedim ki yapacağınız şey, bu önemli bir şeydir, 'Sizin yanınızdayız, ne yaparız', ben bunu duyduğuma memnun oldum, teşekkür ediyorum ama biz milleti meydanlara çağırıyoruz, siz de kendi parti mensuplarınıza aynı şeyi yapabilirsiniz. Bana dedi; 'Bunların güvenliğini kim sağlayacak?' Dedim, millet artık ölüm kalım mücadelesi veriyor. Millet kendi güvenliğini sağlar. Bugün sokağa çıkmayacağız da ne zaman çıkacağız? Aramızda geçen konuşma bu.



Daha sonra Yenikapı'ya geldi. Yenikapı ruhunda bizimle beraber oldu. Sonra ne oldu ne bitti ne telkin oldu bilemiyorum. Biliyorsunuz içeri atılan FETÖ'cülere filan sahip çıkmaya kalktı. Kendi partisinden eleştiriler aldı, ondan sonra '15 Temmuz tiyatro' dedi. Sonra, 'kontrollü darbe' dedi. Tiyatro olursa bir senaryosu da olması lazım kendi içinde tutarlı ama böyle bir şey yok. Ülke ölüm kalım mücadelesi verdi o gün. Vatandaşlarımız tanka, topa, tüfeğe, uçağa karşı göğüslerini siper etti. Bayrağı indirmedi, ezanları dindirmedi. Bu darbe girişimine bu tip isimler koymak, FETÖ'ye destek anlamına gelir, başka hiçbir anlam ifade etmez."



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiaları ortaya atarken FETÖ tarafından yönlendirildiği yolundaki söylemlerin anımsatılmasının ardından Yıldırım, "Öyledir, değildir bilmem ama söylem o yorumu kendiliğinden getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun "Maillerim izleniyor mu?" tepkisiyle ilgili de "Bilmiyorum ben, o konuda fikrim yok." açıklamasını yaptı.



(Sürecek)