Başbakan Yıldırım Canlı Yayında

Başbakan Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin, "Benim kanaatime göre yeni yönetim, bu yapının bu darbeyle ilişkili olduğunu düşünüyor, önceki yönetime göre. Yeni yönetim bizim bu yaşadıklarımızı daha iyi anlıyor. Hatırlayın Trump kampanya konuşmalarında 15 Temmuz'u değerlendirdi zaten. 'Bu bir darbedir ve Recep Tayyip Erdoğan bu darbeyi bastırmıştır' dedi. Dolayısıyla darbe olduğu konusunda bir tereddüt olmadığı gibi bu darbenin de Pensilvanya'yla ilintili olduğu konusuna uzak değil. Onu söyleyeyim. Ama henüz istediğimiz hızda ilerlemiyor. Hem hukuki yönden hem de hükümetler arası ilişkilerde bu konu bizim öncelikli konularımız arasında yer alıyor." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, TGRT Haber'de katıldığı "Referandum Özel" yayınında, "ABD'de olan FETÖ elebaşı ve diğer örgüt üyelerinin iadeleriyle ilgili bir beklenti var mı?" sorusu üzerine değerlendirmelerde bulundu.



Yıldırım, "FETÖ'cülerin Almanya'daki faaliyetleri çok yaygın. Bu darbedeyken yurt dışına kaçan, yurt dışında olanlar, biliyorsunuz Almanya'ya sığınma başvurusu yaptı, Almanya şu anda onlara güvenli liman olarak görünüyor." dedi.



Amerika konusunda ise gerekli hukuki belgeleri ilettiklerini hatırlatan Yıldırım, sonuç beklediklerini ifade etti.



ABD'nin yeni yönetiminden bu konuda daha duyarlı hareket etmelerini beklediklerini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bunu her düzeyde kendilerine ifade ettik, kendilerine anlattık bütün ayrıntılarıyla. Benim kanaatime göre yeni yönetim, bu yapının bu darbeyle ilişkili olduğunu düşünüyor, önceki yönetime göre. Yeni yönetim bizim bu yaşadıklarımızı daha iyi anlıyor. Hatırlayın Trump kampanya konuşmalarında 15 Temmuz'u değerlendirdi zaten. 'Bu bir darbedir ve Recep Tayyip Erdoğan bu darbeyi bastırmıştır' dedi. Dolayısıyla darbe olduğu konusunda bir tereddüt olmadığı gibi bu darbenin de Pensilvanya'yla ilintili olduğu konusuna uzak değil. Onu söyleyeyim. Ama henüz istediğimiz hızda ilerlemiyor. Hem hukuki yönden hem de hükümetler arası ilişkilerde bu konu bizim öncelikli konularımız arasında yer alıyor."



Terörle mücadele



Başbakan Yıldırım, terörle mücadelenin kış mevsiminde de ara verilmeden sürdürüldüğünün anımsatılması üzerine, terör örgütünü Türkiye'nin gündeminden çıkartmak istediklerini bunun için yaz kış demeden teröristlerin peşlerinde olduklarını anlattı.



Terörle mücadelede asla rehavet olmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Ama zorluğumuz ne, zorluğumuz Suriye'de, Irak'ta yaşanan savaş ve iç karışıklık yüzünden sığınmacılarla birlikte aralarına katılarak gelenler oluyor. Onlarla ilgili biraz sıkıntı yaşıyoruz ama Allah'a şükür büyük oranda olay kontrolümüz altında. Ama bitti de diyemiyoruz, çalışacağız. Çünkü bu yapı tek başına hareket eden bir yapı değil. Bunların öyle ya da böyle destek aldıkları dış çevreler var." ifadelerini kullandı.



Kerkük'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) ait bayrağın indirildiğine ilişkin iddiaların hatırlatılmasının ardından bu konuya değinen Yıldırım, henüz bayrağın indirildiği bilgisinin teyit edilmediğini belirterek bu konuda görüşlerinin net olduğunu, bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini belirtti.



Yıldırım, Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, bunun da yapılacağını dile getirdi.



"Evet çıkması ekonominin büyümesi demek"



Başbakan Yıldırım, halk oylamasında "evet" çıkmasının ekonomiye olası katkılarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:



"Evet çıkması demek istikrar demek, öngörü demek, ekonominin büyümesi demek, daha çok dış yatırımcının gelmesi demek, daha çok iş AŞ demek. Zaten istihdam seferberliğiyle hedeflerimizin üzerine çıktık, 730 binleri bulduk, 2 yılda 12 ay boyunca şu anda neredeyse yarısına yaklaşıyoruz o iyi gidiyor. İhracatımız artıyor, 2016 büyümeleri iyi geldi, 15 Temmuz'dan sonra alelacele not düşüren değerlendirme kuruluşları tekrar döndüler, onlar da uyumlu açıklamalar yapıyorlar yani. Türkiye'nin yarını bugününden daha güzel olacak, ekonomisi gelişecek, istikrar sürecek, Türkiye büyümeye devam edecek."



"Denetimli serbestliği olan mahkum gibi..."



Yıldırım'a, yoğun programları olduğu hatırlatılarak dinç kalabilmesi için hangi vitaminleri aldığı soruldu.



Herhangi bir vitamin kullanmadığını bildiren Yıldırım, en büyük vitamininin zamanını vatandaşla iç içe geçirmesi olduğunu dile getirdi.



Yıldırım, günde ortalama 4-5 saat uyuduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:



"Normal vatandaş neyle besleniyorsa, nasıl hayatını devam ettiriyorsa biz de aynısını yapıyoruz. Ben de herkes gibi bir beşerim yani bir farkım yok. Sorumluluğumuz bizi farklı yapmaz. Tek farkı var şu, yani bu görevde kendini denetimli serbestliği olan bir hükümlü gibi görüyorum. Çok fazla etrafta ekip var, koruma var, rahat hareket edemiyoruz, şöyle çıkayım sokağa tek başına kokoreç yiyeyim."



İstanbul'da Erzincanlılar buluşmasına beyaz klasik bir otomobille gittiklerinin anımsatılması üzerine Başbakan Yıldırım, kendisinin de bilgisinin olmadığını, oğlunun bir sürprizi olduğunu söyledi.



(Sürecek)