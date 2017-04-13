Başbakan Yıldırım Canlı Yayında

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'daki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında "Evet' sonucunun çıkacağı konusunda benim hiçbir tereddüdüm yok, rahatım." dedi.



Başbakan Yıldırım, TGRT Haber'de katıldığı "Referandum Özel" yayınında yaptığı açıklamada, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) bir yargılama kurulu olmadığını sadece hakimler ve savcıların atamalarını yaptığını, görev yerlerini belirlediğini söyledi.



HSYK'nın idari bir kurul olduğunu kaydeden Yıldırım, "İdari kurul olması yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını ihlal edebilir anlamı taşımaz. Burada da ehil kanunlara göre, mevzuata göre hukuk devleti esasına göre görev yapacak insanlar olması lazım." dedi.



Başbakan Yıldırım, HSYK'nın mevcut halinde 22 üyenin olduğunu, anayasa değişikliğiyle oluşacak Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda ise 13 kişinin yer alacağını belirtti.



Yeni kurulda adalet bakanı ve müsteşarın yine üye olacağını, cumhurbaşkanının 4 üye seçeceğini, meclisin de geri kalan 7 üyeyi belirleyeceğini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Mevcut sistemde yargı bürokrasisi hakimler, savcılar kendi aralarında seçim yapıyor, HSYK'ya üye veriyorlar. Bu ne oluyor, yargıçlar, savcılar arasında siyasileşiyor. Seçilebilmek için bu sefer onlar da siyaset yapıyorlar. Daha sonra bu siyaset aynı üniversite rektörlerinde olduğu gibi husumet devam ediyor, ayrışma devam ediyor, paralel yapı benzeri yapılar buradan kolayca oluşabiliyor. Biz ne yapıyoruz? Biz burada işte yargı bürokrasisini kendi arasındaki seçimlerini kaldırıyoruz, tamamını Meclise seçtiriyoruz. Altısı cumhurbaşkanı, yedi meclis. Meclis kimin, milletin, cumhurbaşkanı kimin, milletin, millet seçiyor. Milletin adına karar verecek yargı mensubunu da milletin kendisi seçecek. Gerçek yargı bağımsızlığı bu. Bu yapıyla paralel oluşumlar, paralel yapılar, yargı içerisinde bir takım gruplaşmaların önüne de geçilmiş oluyor."



Anketler



Başbakan Yıldırım, "Bizimle paylaşabileceğiniz bir anket var mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu:



"Anket çok, adam tıraş oluyormuş, saçım ak mı kara mı diye soruyor. Berber diyor ki önüne düşünce göreceksin, pazar akşamı belli olacak. Bizde bir laf vardır, etlik kuzu közde belli olur. Pazar günü sandıklar açılacak, sayılacak, gerçek anket milletin kararıdır. Bizim anketlerimiz filan var ama açıklamayı vatandaşın iradesine saygısızlık olarak görüyoruz. Yönlendirme yapmak bize yakışmaz, kararı millet verecek, milletin kararı da her kararın üzerinde olacak. Bizler onlar gibi 'evet' verenleri hain ilan etmiyoruz, 'evet' verenleri denize dökmekle tehdit etmiyoruz."



Kurtuluş Savaşı'nda İzmir'de düşmanın denize döküldüğünü anımsatan Yıldırım, "Evet' verenler bu ülkenin düşmanı mı?. 'Hayır' verenler bu ülkenin düşmanı mı? Öyle bir şey olur mu, böyle bir nefret söylemi olur mu? İzmir bunun cevabını 9 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın katıldığı mitingde verdi. 200 bin İzmirli heyecanla coşkuyla meydanda Cumhurbaşkanımızı, bizi karşıladı ve bence verilen cevap oydu. Orada vatandaş dedi ki 'Biz denizin kıyısındayız, buyrun gelin' dedi. Son cevap pazar günü verilecek." ifadelerini kullandı.



"Evet çıkacak, rahatım"



"Evet' sonucunun çıkacağı konusunda benim hiçbir tereddüdüm yok, rahatım." diyen Başbakan Yıldırım, "Rahat bir şekilde 'evet' mi çıkacak" sorusu üzerine, "Orasını karıştırmayın. 'Evet' dediğin 50 artı 1'dir, Allah ne verirse onun üstüne bin bereket versin." dedi.



Yıldırım, "Hayır' oylarının oranının yüzde 53-60 bandında gittiği" söylentilerin olduğunun belirtilmesi üzerine, "Nereye gidiyormuş" diyerek şöyle konuştu:



"Balçova'da çiçek mezatı var, oraya gidince açık artırma ile bir yerden başlıyorlar. 2 saat boyunca, 'yok mu fazla veren' diye soruyorlar. Milletin vereceği oyun hesabını CHP yapacağına, biraz daha çok çalışsın, millete doğruları anlatsın. Daha ciddi, aklı başında şeyler söylemesi lazım, söyleyemez, çünkü getirilen değişiklik milletin iradesini esas alıyor."



"Vatandaşın kararı net"



Kararsızların çok olduğunu zannetmediğini bildiren Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: :



"Ben vatandaşın kararının net olduğunu görüyorum. Kararsız, belki paylaşmıyor kararını. Herkesin bir kararı var. Paylaşmıyor. Vatandaş da diplomat oldu. O kadar çok gelen giden var ki.. 'Ne için soruyor arkasında ne var, arkasından vergi memuru mu gelecek, o mu gelecek bu mu gelecek', vatandaş haklı olarak tereddüt ediyor. Tabiri caizse anket manyağı olduk. Herkes ha babam.. tırnak içinde, böyle bir şey olur mu? Herkes anket, her şey anket, gece gündüz rahat yok millete. Bırak da millet uyku uyusun."



Yıldırım, Kürt seçmenin ne yönde karar vereceğini soruması üzerine, şöyle konuştu:



"Kürt, Türk, Laz, Çerkes, Alevi, Sünni, Zaza ne kadar mezhep, meşrep, etnik grup vasa hepsi Türkiye'nin baştacıdır, birinci sınıf vatandaşıdır. Herkes Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini devam etmesini isteyecek ve ona göre oy verecek. Biz Güneydoğudan iyi oy alacağımızı düşünüyorum. Güneydoğu çok kötü bir tecrübe yaşadı, özellikle 7 Haziran'dan sonra orada terör örgütü çukur siyaseti ile orada yaşayan vatandaşlarımıza çok büyük acılar yaşattı. Güvenlik güçlerimize büyük acılar yaşattılar. Ülkemize büyük zararlar verdiler ve orada yaşayan vatandaşlarımız bunu yapanları affetmeyecek, bunlara bir fatura kesecek."



(Sürecek)